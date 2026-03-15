Поширюють пропаганду РФ і використовують спорт для відбілювання російських злочинів та окупації: Україна запровадила санкції проти 10 паралімпійців
Україна запровадила санкції проти паралімпійців, які брали участь у війні проти нашої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента.
Поширюють пропаганду РФ
Як зазначається, президент України Володимир Зеленський підписав указ №244/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду.
Брали участь у війні РФ проти України
Так, це санкційне рішення стосується 10 російських паралімпійців. Усі вони брали участь у загарбницькій війні Росії проти України. Вони поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.
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