Поширюють пропаганду РФ і використовують спорт для відбілювання російських злочинів та окупації: Україна запровадила санкції проти 10 паралімпійців

Україна запровадила санкції проти паралімпійців, які брали участь у війні проти нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента.

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Поширюють пропаганду РФ

Як зазначається, президент України Володимир Зеленський підписав указ №244/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду.

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Брали участь у війні РФ проти України

Так, це санкційне рішення стосується 10 російських паралімпійців. Усі вони брали участь у загарбницькій війні Росії проти України. Вони поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.

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