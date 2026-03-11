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Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання Паралімпійські ігри 2026
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Паралімпійська збірна України заявила про систематичний тиск на Іграх-2026: які випадки фіксуються?

паралімпіада

Національний паралімпійський комітет України і національна паралімпійська команда України вимушені заявити, що з самого початку XIV Зимових Паралімпійських ігор національна паралімпійська команда України, її спортсмени і тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету і Оргкомітету Ігор.

Про це йдеться в заяві Національного паралімпійського комітету України, інформує Цензор.НЕТ.

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Прояви мають систематичний характер

Як зазначається керівництво команди і її члени намагались уникати радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони носять випадковий характер і не мають упередженого спрямування по відношенню до української команди.

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Однак, останні події засвідчили, що ці прояви мають систематичний характер, і набувають критичного та ганебного характеру по відношенню і до команди, і до її членів.

"Ніколи наша команда і керівники штабу команди не зазнавали таких відкрито негативних проявів і навіть перешкод по відношенню до українців як представників національного паралімпійського комітету, який є одним із лідерів по розвитку паралімпійського руху і за результатами у паралімпійських видах спорту", - йдеться у повідомленні.

Про який тиск йдеться?

Нацкомітет публікує перелік деяких із зазначених негативних проявів з боку представників МПК і Оргкомітету:

  • Українська паралімпійська команда з дозволу представника Оргкомітету вивісила на будинку, де вона проживає, український прапор, який команда вивішувала на будинках проживання на чотирьох останніх Паралімпійських іграх - без заперечень з боку керівництва МПК і Оргкомітету. Через деякий час після розміщення прапору з’явився представник Оргкомітету і примусив його зняти. Через кілька днів прапор України дозволили розмістити там, де його менше видно.
  • Кожного вечора команда збирається на 10-15 хвилин у загальному холі будинку, де ми проживаємо разом з іншими командами, для короткого підведення підсумків і визначення планів на наступний день. І у зв’язку з цим - кожного дня представники Оргкомітету і МПК чинять тиск на команду і її членів про недопустимість цього короткого зібрання як такого, що заборонено незрозуміло яким документом чи регламентом.
  • На церемонії нагородження нашої чемпіонки Олександри Кононової представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки з прапором України, на якому було написано "Stop War". Нашу чемпіонку примусили зняти сережки не пояснюючи в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор.
  • Особливо національну паралімпійську команду України вразив цинічний і протиправний прояв представників МПК та Оргкомітету по відношенню до сім’ї чемпіона і призера XIV Зимової Паралімпіади Тараса Радя. Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК.

Також читайте: Прапор України винесли на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 попри заборону НПК. ФОТО

Національна паралімпійська команда України шокована безпрецедентно ганебними проявами МПК і його представників Оргкомітету Паралімпіади-2026!

Зростання лояльності МПК до РФ і Білорусі

У національній команді України і у Національному паралімпійському комітеті України давно помітили очевидне зростання особливої лояльності МПК до російського і білоруського паралімпійських комітетів та до їхнього державного представництва в міжнародному паралімпійському русі. Сьогодні, під час Паралімпіади-2026 - в наявності системні і безпрецедентні прояви тиску представників МПК по відношенню до української команди.

"Очевидно, виникає враження незрозумілого і дуже спеціального партнерства МПК з НПК Росії і Білорусі...Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК, і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Організатори Паралімпіади-2026 про заборону форми з картою України: Політичні символи – заборонені

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Паралімпіада (213) символіка (193) спорт (1735)
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Топ коментарі
+14
і там пдр окупували все..Кончені всі там... Кремль заплатив цим тварюкам, щоб ті гавкали на українську делегацію..
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11.03.2026 12:15 Відповісти
+11
Через деякий час після розміщення прапору з'явився представник Оргкомітету і примусив його зняти. Джерело: https://censor.net/ua/n3604659,
яку державу представляє той представник? Якщо зкола ***** то нічого дивного. Потрібно було вимагати офіційний документ з вимогою зняття прапора з ідентифікацією підписанта щоб можливо було оскаржити.
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11.03.2026 12:08 Відповісти
+11
Любе бажання ху....ла буде виконуватися, бо таки гроші вони не зароблять більше ніде. Мабуть орбанутий їм приклад дав
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11.03.2026 12:09 Відповісти
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Через деякий час після розміщення прапору з'явився представник Оргкомітету і примусив його зняти. Джерело: https://censor.net/ua/n3604659,
яку державу представляє той представник? Якщо зкола ***** то нічого дивного. Потрібно було вимагати офіційний документ з вимогою зняття прапора з ідентифікацією підписанта щоб можливо було оскаржити.
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11.03.2026 12:08 Відповісти
Згоден, та ще все задокументувати і зафіксувати на відео
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11.03.2026 12:11 Відповісти
Любе бажання ху....ла буде виконуватися, бо таки гроші вони не зароблять більше ніде. Мабуть орбанутий їм приклад дав
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11.03.2026 12:09 Відповісти
Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК. Джерело: https://censor.net/ua/n3604659,
а що у правилах дійсно є такий пункт? Чи це з тези одна бабка на базарі сказала?
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11.03.2026 12:11 Відповісти
Треба було дівчатам їм в рожі плюнути.
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11.03.2026 12:44 Відповісти
і там пдр окупували все..Кончені всі там... Кремль заплатив цим тварюкам, щоб ті гавкали на українську делегацію..
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11.03.2026 12:15 Відповісти
Италия нищая коррумпированная страна. Юг Италии помойка хуже Мексики.
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11.03.2026 13:03 Відповісти
Так може варто, щоб до декого із цих члєнів комітету добрі дрони завітали?
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11.03.2026 12:24 Відповісти
Не підказуйте, бо голобородько може дійсно таке десь ляпнути.
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11.03.2026 12:41 Відповісти
Ну цим можна і ляпнути, вони нам електроенергію не постачають...
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11.03.2026 12:51 Відповісти
Кацапські хабарі треба відробляти. Куди котиться цей світ? Аби поперек горла ті гроші стали тварюкам.
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11.03.2026 12:31 Відповісти
Зовсім совість загубили, гроші ***** зовсім розум затьмарили чинушам параолімпійського комітету? Чому мовчить влада, МЗС?
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11.03.2026 12:34 Відповісти
Треба було цій спортменці й іншим заїйхати по рилу цим вимагачам, бажано ногою, з розвороту, відразу би протверезіли. Не треба піддаватись на хамство, а відстоювати свою гідність в першу чергу і пофіг на медалі, честь дорожче. Треба їм дати зрозуміти. Обов'язково.
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11.03.2026 12:42 Відповісти
Мабуть добре башляють кацапи та бульбаши цим "принциповим" чиновникам з МОК. А як відомо, хто дівчину з низькою соц.відповідальністью, кормить та поїть, той її і ...танцює. Так що поки кроваві бабки течуть в кармани спортивних функціонерів з рашистких рахунків, результат буде такий - заборона всього українського.
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11.03.2026 13:28 Відповісти
нахера в тих іграх взагалі приймати участь?
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11.03.2026 13:46 Відповісти
Треба подавати позов, а не соплі пускати
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11.03.2026 14:05 Відповісти
Не нравится,сидите дома..
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11.03.2026 14:43 Відповісти
деньги не пахнут
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11.03.2026 15:49 Відповісти
 
 