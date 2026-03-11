Паралімпійська збірна України заявила про систематичний тиск на Іграх-2026: які випадки фіксуються?

Національний паралімпійський комітет України і національна паралімпійська команда України вимушені заявити, що з самого початку XIV Зимових Паралімпійських ігор національна паралімпійська команда України, її спортсмени і тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету і Оргкомітету Ігор.

Про це йдеться в заяві Національного паралімпійського комітету України, інформує Цензор.НЕТ.

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Прояви мають систематичний характер

Як зазначається керівництво команди і її члени намагались уникати радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони носять випадковий характер і не мають упередженого спрямування по відношенню до української команди.

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Однак, останні події засвідчили, що ці прояви мають систематичний характер, і набувають критичного та ганебного характеру по відношенню і до команди, і до її членів.

"Ніколи наша команда і керівники штабу команди не зазнавали таких відкрито негативних проявів і навіть перешкод по відношенню до українців як представників національного паралімпійського комітету, який є одним із лідерів по розвитку паралімпійського руху і за результатами у паралімпійських видах спорту", - йдеться у повідомленні.

Про який тиск йдеться?

Нацкомітет публікує перелік деяких із зазначених негативних проявів з боку представників МПК і Оргкомітету:

Українська паралімпійська команда з дозволу представника Оргкомітету вивісила на будинку, де вона проживає, український прапор, який команда вивішувала на будинках проживання на чотирьох останніх Паралімпійських іграх - без заперечень з боку керівництва МПК і Оргкомітету. Через деякий час після розміщення прапору з’явився представник Оргкомітету і примусив його зняти. Через кілька днів прапор України дозволили розмістити там, де його менше видно.

Кожного вечора команда збирається на 10-15 хвилин у загальному холі будинку, де ми проживаємо разом з іншими командами, для короткого підведення підсумків і визначення планів на наступний день. І у зв’язку з цим - кожного дня представники Оргкомітету і МПК чинять тиск на команду і її членів про недопустимість цього короткого зібрання як такого, що заборонено незрозуміло яким документом чи регламентом.

На церемонії нагородження нашої чемпіонки Олександри Кононової представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки з прапором України, на якому було написано "Stop War". Нашу чемпіонку примусили зняти сережки не пояснюючи в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор.

Особливо національну паралімпійську команду України вразив цинічний і протиправний прояв представників МПК та Оргкомітету по відношенню до сім’ї чемпіона і призера XIV Зимової Паралімпіади Тараса Радя. Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК.

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Національна паралімпійська команда України шокована безпрецедентно ганебними проявами МПК і його представників Оргкомітету Паралімпіади-2026!

Зростання лояльності МПК до РФ і Білорусі

У національній команді України і у Національному паралімпійському комітеті України давно помітили очевидне зростання особливої лояльності МПК до російського і білоруського паралімпійських комітетів та до їхнього державного представництва в міжнародному паралімпійському русі. Сьогодні, під час Паралімпіади-2026 - в наявності системні і безпрецедентні прояви тиску представників МПК по відношенню до української команди.

"Очевидно, виникає враження незрозумілого і дуже спеціального партнерства МПК з НПК Росії і Білорусі...Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК, і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх", - йдеться у повідомленні.

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