Паралимпийская сборная Украины заявила о систематическом давлении на Играх-2026: какие случаи фиксируются?

Национальный паралимпийский комитет Украины и национальная паралимпийская команда Украины вынуждены заявить, что с самого начала XIV Зимних Паралимпийских игр национальная паралимпийская команда Украины, ее спортсмены и тренеры подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и Оргкомитета Игр.

Об этом говорится в заявлении Национального паралимпийского комитета Украины.

Проявления носят систематический характер

Как отмечается, руководство команды и ее члены пытались избегать радикальной реакции на указанные проявления этого давления, надеясь, что они носят случайный характер и не имеют предвзятой направленности по отношению к украинской команде.

Однако последние события показали, что эти проявления носят систематический характер и приобретают критический и позорный характер по отношению и к команде, и к ее членам.

"Никогда наша команда и руководители штаба команды не подвергались таким открыто негативным проявлениям и даже препятствиям по отношению к украинцам как представителям национального паралимпийского комитета, который является одним из лидеров по развитию паралимпийского движения и по результатам в паралимпийских видах спорта", - говорится в сообщении.

О каком давлении идет речь?

Нацкомитет публикует перечень некоторых из указанных негативных проявлений со стороны представителей МПК и Оргкомитета:

Украинская паралимпийская команда с разрешения представителя Оргкомитета вывесила на доме, где она проживает, украинский флаг, который команда вывешивала на домах проживания на четырех последних Паралимпийских играх - без возражений со стороны руководства МПК и Оргкомитета. Через некоторое время после размещения флага появился представитель Оргкомитета и заставил его снять. Через несколько дней флаг Украины разрешили разместить там, где его меньше видно.

Каждый вечер команда собирается на 10-15 минут в общем холле дома, где мы проживаем вместе с другими командами, для краткого подведения итогов и определения планов на следующий день. И в связи с этим - каждый день представители Оргкомитета и МПК оказывают давление на команду и ее членов о недопустимости этого короткого собрания как такого, что запрещено непонятным документом или регламентом.

На церемонии награждения нашей чемпионки Александры Кононовой представитель МПК жестко пытался отобрать маленькие серьги с флагом Украины, на котором было написано "Stop War". Нашу чемпионку заставили снять серьги, не объясняя, в чем заключается опасность женского украшения для церемонии вручения медали чемпионки Паралимпийских игр.

Особенно национальную паралимпийскую команду Украины поразило циничное и противоправное проявление представителей МПК и Оргкомитета по отношению к семье чемпиона и призера XIV Зимней Паралимпиады Тараса Радя. Представители МПК и Оргкомитета отобрали у семьи чемпиона украинские флаги, у женщин семьи были отобраны женские платки с украинским национальным орнаментом и было заявлено, что так делается в соответствии с правилами МПК.

Национальная паралимпийская команда Украины шокирована беспрецедентно позорными проявлениями МПК и его представителей Оргкомитета Паралимпиады-2026!

Рост лояльности МПК к РФ и Беларуси

В национальной команде Украины и в Национальном паралимпийском комитете Украины давно заметили очевидный рост особой лояльности МПК к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам и к их государственному представительству в международном паралимпийском движении. Сегодня, во время Паралимпиады-2026, имеются системные и беспрецедентные проявления давления представителей МПК по отношению к украинской команде.

"Очевидно, возникает впечатление непонятного и очень специального партнерства МПК с НПК России и Беларуси...Национальный паралимпийский комитет Украины требует от руководства МПК начать процесс возвращения к положениям Конституции МПК и в соответствии с ними скоординировать деятельность исполнительных органов МПК во время реализации их функций на XIV Зимних Паралимпийских Играх", - говорится в сообщении.

