Распространяют пропаганду РФ и используют спорт для оправдания российских преступлений и оккупации: Украина ввела санкции против 10 паралимпийцев

Украина ввела санкции против паралимпийцев, принимавших участие в войне против нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента.

Распространяют пропаганду РФ

Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №244/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против паралимпийцев, которые оправдывают агрессию РФ и распространяют российскую пропаганду.

Участвовали в войне РФ против Украины

Так, это санкционное решение касается 10 российских паралимпийцев. Все они принимали участие в захватнической войне России против Украины. Они распространяют российскую пропаганду и используют спортивные мероприятия как площадку для оправдания российских преступлений и оккупации.

