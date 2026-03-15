Распространяют пропаганду РФ и используют спорт для оправдания российских преступлений и оккупации: Украина ввела санкции против 10 паралимпийцев

РФ возвращается на Паралимпиаду с национальной символикой

Украина ввела санкции против паралимпийцев, принимавших участие в войне против нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента.

Распространяют пропаганду РФ

Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №244/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против паралимпийцев, которые оправдывают агрессию РФ и распространяют российскую пропаганду.

Участвовали в войне РФ против Украины

Так, это санкционное решение касается 10 российских паралимпийцев. Все они принимали участие в захватнической войне России против Украины. Они распространяют российскую пропаганду и используют спортивные мероприятия как площадку для оправдания российских преступлений и оккупации.

Москалі нічим не гидують(Пам'ятаєте Євробачення,коли вони викотили на візку ту нещасну каліку (Я не захищаю каліку,бо вона могла б мабуть ,відмовитися,але цього не зробила(Де вона зараз?Хтось слідкує за її долею чи кар'єрою?так і параолімпійці,вони те ж гарматне чи пропагандиське м'ясо((
15.03.2026 13:12 Ответить
В кращому випадку в переході з картонкой "на бухло"-це ж кацапи
15.03.2026 14:10 Ответить
Проти касапів санкції - ладно, най буде, тим більше, якщо агресори.
А чому не проти тих, хто їх допускає на паролімпіаду? Чи Бубку жалко?
15.03.2026 13:13 Ответить
Параолімпійський комітет- окрема структура. Від Бубки не залежить.
Залежний тільки від грошей карло- пу і вільний від моралі.
15.03.2026 14:20 Ответить
 
 