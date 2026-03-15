Распространяют пропаганду РФ и используют спорт для оправдания российских преступлений и оккупации: Украина ввела санкции против 10 паралимпийцев
Украина ввела санкции против паралимпийцев, принимавших участие в войне против нашей страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента.
Распространяют пропаганду РФ
Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №244/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против паралимпийцев, которые оправдывают агрессию РФ и распространяют российскую пропаганду.
Участвовали в войне РФ против Украины
Так, это санкционное решение касается 10 российских паралимпийцев. Все они принимали участие в захватнической войне России против Украины. Они распространяют российскую пропаганду и используют спортивные мероприятия как площадку для оправдания российских преступлений и оккупации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому не проти тих, хто їх допускає на паролімпіаду? Чи Бубку жалко?
Залежний тільки від грошей карло- пу і вільний від моралі.