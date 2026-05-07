РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5467 посетителей онлайн
Новости Санкции против Беларуси
857 21

Беларусь могут вернуть в международный спорт без ограничений

МОК снял запреты для белорусских спортсменов

Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о рекомендациях, введенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь организация предлагает полностью восстановить участие Беларуси в мировом спорте.

В частности, белорусским спортсменам могут разрешить выступать под национальным флагом и с гимном. Также предлагается отменить все предыдущие ограничения в отношении команд и официальных представителей.

В то же время в отношении России ограничения остаются в силе. В МОК пояснили, что вопрос об участии российских спортсменов до сих пор находится на рассмотрении юридической комиссии.

Читайте также: Костюк выиграла турнир WTA 1000, обыграв в финале "нейтральную" россиянку

Беларусь могут полностью вернуть в международный спорт

Решение МОК означает изменение подхода к участию Беларуси в международных соревнованиях. Если рекомендации будут реализованы, спортсмены страны смогут выступать без ограничений, как это было до 2022 года.

Таким образом, Беларусь может полностью вернуться к международной спортивной жизни, включая командные виды спорта и официальную символику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал новый пакет санкций, в частности против субъектов из Беларуси

Россия остается под ограничениями

Несмотря на смягчение подхода к Беларуси, Россия пока не получает аналогичных послаблений. В МОК подчеркнули, что статус Олимпийского комитета России отличается, и решение по нему еще не принято.

Российские спортсмены пока могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе и по индивидуальному принципу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минск в режиме экономии: российские проблемы становятся белорусскими

Позиция МОК относительно Олимпиады-2026

Ранее в организации заявляли, что даже в случае завершения войны российские спортсмены не смогут представлять свою страну на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Речь идет об участии только в индивидуальных дисциплинах без использования государственной символики. Такую позицию в МОК объясняют действующими решениями, которые пока не пересматриваются.

Читайте также: Кабмин утвердил новые правила почасового использования спортивных сооружений: какие услуги станут платными?

Автор: 

Беларусь (7995) МОК (201) россия (97423) спорт (2466) соревнования (252)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Оце все наочно демонструє якість міжнародної робити українського НОК та Мінмолодьспорту. А загалом - чинної ОПи та його дипломатії з ЗЕ на чолі.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:27 Ответить
+9
Зашибіс млять. Бульбофюрер вбив і закатував тисячі людей, а потім ще й напав на Україну, в тому числі зараз активно допомагає рашистам з озброєнням, а також постійно тероризує Європу, так за все це з нього ще й санкції знімають. Так знімайте вже і Кон Чен Ого санкції і з ІДІЛа або з Алькаїди
показать весь комментарий
07.05.2026 19:43 Ответить
+9
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
На могилі величезна Красная Звізда-бль...
показать весь комментарий
07.05.2026 19:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бабло перемагає ! ))
показать весь комментарий
07.05.2026 19:25 Ответить
Оце все наочно демонструє якість міжнародної робити українського НОК та Мінмолодьспорту. А загалом - чинної ОПи та його дипломатії з ЗЕ на чолі.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:27 Ответить
не може Україна грошами перетягнути парашу. Ти, цім покидькам з МОК, ПМОК, Червоного Хресту хоч стриптиз танцюй , хоч танец з *******, але капаські фублі своє роблять
показать весь комментарий
07.05.2026 20:05 Ответить
Баблом, звичайно, Україна мірятися з ****** не може. Але фішка в тому - що і не повинна, не має права!
А от переконанням чиновників всіх рівнів, зокрема МОКівських, НОКівських, з федерацій видів спорту, з одночасним переконанням виборців держав передовсім наших союзників з-за допомоги керівників держав наших союзників - повинна!!! Повинна переконувати в тому, що касапи - вороги цивілізації, що їм, а також їхнім союзникам (бульбашам, зокрема) не може бути місця в цивілізованих спортивних змаганнях; що їх потрібно відстороняти з федерацій та МОК!
Україна? - я сказав? Та звісно що це має робити чинна влада України!
показать весь комментарий
07.05.2026 21:26 Ответить
Ну,рудий покидьок вже його офіційно і орально дуже любить,навіть збирався в Гамерику запросити)Отже,не просто орально підтримав,а видно вийшли на МОК((((
показать весь комментарий
07.05.2026 19:30 Ответить
Трампу пів року лишилось до весільного генерала
показать весь комментарий
07.05.2026 19:35 Ответить
За півроку можна ще огого наробити((
показать весь комментарий
07.05.2026 19:37 Ответить
Через пол года его убьют?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:55 Ответить
и в жопу ******
Вибори в конгрес які він програє і втратить повноту влади
показать весь комментарий
07.05.2026 20:02 Ответить
Станом на початок 2026 року офіційними членами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від України залишаються колишні президенти НОК України Сергій Бубка (член МОК з 1999 року) та Валерій Борзов (член МОК з 1994 року). Вони є представниками МОК в Україні.

вітаю всіх президентів україни з 1994 року!
за довіру та особистого сприяння до вироджених манкуртів борзова та бубки!!!!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:39 Ответить
Там чисто своя мафия, она вне политики. Как и фифа и УЕФА где Суркисы как дома уже сколько десятилетий.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:57 Ответить
http://lang.slovopedia.org.ua/7/53409/101674.html С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ ХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК! (с)
показать весь комментарий
07.05.2026 19:41 Ответить
Зашибіс млять. Бульбофюрер вбив і закатував тисячі людей, а потім ще й напав на Україну, в тому числі зараз активно допомагає рашистам з озброєнням, а також постійно тероризує Європу, так за все це з нього ще й санкції знімають. Так знімайте вже і Кон Чен Ого санкції і з ІДІЛа або з Алькаїди
показать весь комментарий
07.05.2026 19:43 Ответить
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
На могилі величезна Красная Звізда-бль...
показать весь комментарий
07.05.2026 19:45 Ответить
Та ще трохи є
https://youtu.be/P_ATiDa2CzI
показать весь комментарий
07.05.2026 19:58 Ответить
Це один дл 1000 000? А по музиці - самопал.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:02 Ответить
Внизапна. Когда касапов вернут наверное так же внезапно будет. Ведь сто раз повторялось розовым пони, любая затяжная война превращается в незаметную рутину, особенно для внешнего наблюдателя.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:59 Ответить
Ну те, що це чмо Лукашенко кровавий діктатор, ніяке СВО не відміняє. Зря Зеля зассал вдарить по Мозирю, як йому Лукашенко пропонував.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:00 Ответить
Лукашенку породила білоруська нація. Породила і при пологах померла.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:17 Ответить
Зеленского породила украинска нация и далее по тексту.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:26 Ответить
Карманный мох. У них в уме только деньги. Несколько продажных тварей делают бизнес на своих постах. Есть куча продажных руководителей спортивных федераций. Их интересуют деньги , а не чистота спорта. Слава Украине!
показать весь комментарий
07.05.2026 22:14 Ответить
 
 