Беларусь могут вернуть в международный спорт без ограничений

Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о рекомендациях, введенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь организация предлагает полностью восстановить участие Беларуси в мировом спорте.

В частности, белорусским спортсменам могут разрешить выступать под национальным флагом и с гимном. Также предлагается отменить все предыдущие ограничения в отношении команд и официальных представителей.

В то же время в отношении России ограничения остаются в силе. В МОК пояснили, что вопрос об участии российских спортсменов до сих пор находится на рассмотрении юридической комиссии.

Читайте также: Костюк выиграла турнир WTA 1000, обыграв в финале "нейтральную" россиянку

Беларусь могут полностью вернуть в международный спорт

Решение МОК означает изменение подхода к участию Беларуси в международных соревнованиях. Если рекомендации будут реализованы, спортсмены страны смогут выступать без ограничений, как это было до 2022 года.

Таким образом, Беларусь может полностью вернуться к международной спортивной жизни, включая командные виды спорта и официальную символику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал новый пакет санкций, в частности против субъектов из Беларуси

Россия остается под ограничениями

Несмотря на смягчение подхода к Беларуси, Россия пока не получает аналогичных послаблений. В МОК подчеркнули, что статус Олимпийского комитета России отличается, и решение по нему еще не принято.

Российские спортсмены пока могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе и по индивидуальному принципу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минск в режиме экономии: российские проблемы становятся белорусскими

Позиция МОК относительно Олимпиады-2026

Ранее в организации заявляли, что даже в случае завершения войны российские спортсмены не смогут представлять свою страну на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Речь идет об участии только в индивидуальных дисциплинах без использования государственной символики. Такую позицию в МОК объясняют действующими решениями, которые пока не пересматриваются.

Читайте также: Кабмин утвердил новые правила почасового использования спортивных сооружений: какие услуги станут платными?