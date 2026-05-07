Беларусь могут вернуть в международный спорт без ограничений
Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК.
Речь идет о рекомендациях, введенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь организация предлагает полностью восстановить участие Беларуси в мировом спорте.
В частности, белорусским спортсменам могут разрешить выступать под национальным флагом и с гимном. Также предлагается отменить все предыдущие ограничения в отношении команд и официальных представителей.
В то же время в отношении России ограничения остаются в силе. В МОК пояснили, что вопрос об участии российских спортсменов до сих пор находится на рассмотрении юридической комиссии.
Беларусь могут полностью вернуть в международный спорт
Решение МОК означает изменение подхода к участию Беларуси в международных соревнованиях. Если рекомендации будут реализованы, спортсмены страны смогут выступать без ограничений, как это было до 2022 года.
Таким образом, Беларусь может полностью вернуться к международной спортивной жизни, включая командные виды спорта и официальную символику.
Россия остается под ограничениями
Несмотря на смягчение подхода к Беларуси, Россия пока не получает аналогичных послаблений. В МОК подчеркнули, что статус Олимпийского комитета России отличается, и решение по нему еще не принято.
Российские спортсмены пока могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе и по индивидуальному принципу.
Позиция МОК относительно Олимпиады-2026
Ранее в организации заявляли, что даже в случае завершения войны российские спортсмены не смогут представлять свою страну на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Речь идет об участии только в индивидуальных дисциплинах без использования государственной символики. Такую позицию в МОК объясняют действующими решениями, которые пока не пересматриваются.
А от переконанням чиновників всіх рівнів, зокрема МОКівських, НОКівських, з федерацій видів спорту, з одночасним переконанням виборців держав передовсім наших союзників з-за допомоги керівників держав наших союзників - повинна!!! Повинна переконувати в тому, що касапи - вороги цивілізації, що їм, а також їхнім союзникам (бульбашам, зокрема) не може бути місця в цивілізованих спортивних змаганнях; що їх потрібно відстороняти з федерацій та МОК!
Україна? - я сказав? Та звісно що це має робити чинна влада України!
