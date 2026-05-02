Костюк выиграла турнир WTA 1000, обыграв в финале "нейтральную" россиянку
Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира серии WTA 1000 в Мадриде, победив в финальном матче "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву.
Поединок длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:3, 7:5.
Костюк, выиграв титул, гарантировала себе возвращение в топ-20 мирового рейтинга WTA и обновит личный рекорд на 15-й позиции.
