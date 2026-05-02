Костюк выиграла турнир WTA 1000, обыграв в финале "нейтральную" россиянку

Марта Костюк выиграла турнир WTA 1000: подробности

Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира серии WTA 1000 в Мадриде, победив в финальном матче "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву.

Детали 

Поединок длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:3, 7:5.

Костюк, выиграв титул, гарантировала себе возвращение в топ-20 мирового рейтинга WTA и обновит личный рекорд на 15-й позиции.

Марта росіянці навіть руки не потисла-респект...
02.05.2026 20:00 Ответить
Щире вітання Марті з визначною перемогою...
02.05.2026 19:58 Ответить
Красуня!!!🫡🇺🇦
02.05.2026 20:06 Ответить
Не цілувались хоч?😡😡😡
02.05.2026 19:58 Ответить
Марта росіянці навіть руки не потисла-респект...
02.05.2026 20:00 Ответить
Наші дівчата з 22--го року ані кацапкам, ані білорускам руки не подають. Те саме робила і Леся Цуренко, а також активно виступала у WTA за відсторонення кацапок та білоруських тенісисток від усіх міжнародних змагань.
02.05.2026 22:49 Ответить
Молодець наша красуня і спортсменка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
02.05.2026 23:49 Ответить
Щире вітання Марті з визначною перемогою...
02.05.2026 19:58 Ответить
Красуня!!!🫡🇺🇦
02.05.2026 20:06 Ответить
Молодца!
02.05.2026 20:06 Ответить
Браво!!!
02.05.2026 20:07 Ответить
👍👍👍❤️💙💛
02.05.2026 20:14 Ответить
Мартуся, молодчинка. А за побиття "нейтралки" двічі молодчинка.
02.05.2026 20:23 Ответить
Вона на цьому турнірі дві «кацапські нейтралки» вжарила. Молодець. Так тримать.
02.05.2026 22:54 Ответить
дивився матч! молодець- руку тій потворі неподала!
02.05.2026 20:28 Ответить
Промову закінчила як треба - " СЛАВА УКРАЇНІ ! "
02.05.2026 20:40 Ответить
Справа навіть не в тій потворі, справа в тому, що Марта ВИГРАЛА!!!! Молодець.
02.05.2026 21:14 Ответить
Впродовж матчу - нуль емоцій. Емоції - після перемоги.
02.05.2026 21:26 Ответить
02.05.2026 21:50 Ответить
Це не просто перемога у спорті; це--смачний ляпас московщині від України за їхнє "братерство"!
02.05.2026 22:55 Ответить
 
 