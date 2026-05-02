Костюк виграла турнір WTA 1000, обігравши в фіналі "нейтральну" росіянку

Українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 у Мадриді, перемігши у фінальному матчі "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Костюк, вигравши титул, гарантувала собі повернення до топ-20 світового рейтингу WTA й оновить особистий рекорд на 15-й позиції.

Читайте також: Українець Олег Дорощук виборов золото у стрибках у висоту на ЧС