Костюк виграла турнір WTA 1000, обігравши в фіналі "нейтральну" росіянку
Українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 у Мадриді, перемігши у фінальному матчі "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву.
Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.
Костюк, вигравши титул, гарантувала собі повернення до топ-20 світового рейтингу WTA й оновить особистий рекорд на 15-й позиції.
