Костюк виграла турнір WTA 1000, обігравши в фіналі "нейтральну" росіянку

Марта Костюк виграла турнір WTA 1000: подробиці

Українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 у Мадриді, перемігши у фінальному матчі "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву.

Деталі 

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Костюк, вигравши титул, гарантувала собі повернення до топ-20 світового рейтингу WTA й оновить особистий рекорд на 15-й позиції.

Топ коментарі
Марта росіянці навіть руки не потисла-респект...
02.05.2026 20:00 Відповісти
Щире вітання Марті з визначною перемогою...
02.05.2026 19:58 Відповісти
Красуня!!!🫡🇺🇦
02.05.2026 20:06 Відповісти
Не цілувались хоч?😡😡😡
02.05.2026 19:58 Відповісти
Наші дівчата з 22--го року ані кацапкам, ані білорускам руки не подають. Те саме робила і Леся Цуренко, а також активно виступала у WTA за відсторонення кацапок та білоруських тенісисток від усіх міжнародних змагань.
02.05.2026 22:49 Відповісти
Молодець наша красуня і спортсменка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
02.05.2026 23:49 Відповісти
Молодца!
02.05.2026 20:06 Відповісти
Браво!!!
02.05.2026 20:07 Відповісти
👍👍👍❤️💙💛
02.05.2026 20:14 Відповісти
Мартуся, молодчинка. А за побиття "нейтралки" двічі молодчинка.
02.05.2026 20:23 Відповісти
Вона на цьому турнірі дві «кацапські нейтралки» вжарила. Молодець. Так тримать.
02.05.2026 22:54 Відповісти
дивився матч! молодець- руку тій потворі неподала!
02.05.2026 20:28 Відповісти
Промову закінчила як треба - " СЛАВА УКРАЇНІ ! "
02.05.2026 20:40 Відповісти
Справа навіть не в тій потворі, справа в тому, що Марта ВИГРАЛА!!!! Молодець.
02.05.2026 21:14 Відповісти
Впродовж матчу - нуль емоцій. Емоції - після перемоги.
02.05.2026 21:26 Відповісти
02.05.2026 21:50 Відповісти
Це не просто перемога у спорті; це--смачний ляпас московщині від України за їхнє "братерство"!
02.05.2026 22:55 Відповісти
 
 