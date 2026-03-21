Українець Олег Дорощук виборов золото у стрибках у висоту на ЧС

Український стрибун у висоту Олег Дорощук уперше в кар’єрі став призером чемпіонату світу в приміщенні, виборовши золоту медаль на змаганнях у Торуні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Спорт".

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Перше золото Дорощука на ЧС у приміщенні

Дорощук втретє в кар'єрі виступив на ЧС у приміщенні. На двох попередніх світових першостях українець фінішував у топ-5: у 2024-му став четвертим (2.24 м), тоді як торік став п'ятим з кращим результатом - 2.28 м.

У фіналі ЧС-2026 Дорощук змагався проти 11 інших стрибунів. Серед суперників українця були кореєць Ву Санхьок, чех Ян Штефела, ямайці Ромейн Бекфорд та Реймонд Річардс серед інших.

Вже на висоті 2.26 м у секторі залишилася лише половина учасників. Три з них взяли перші три планки безпомилково: Дорощук, а також Ву та Річардс. А вже на планці 2.30 м українець вийшов у лідери: взяв її з першої спроби, тоді як його суперникам це не вдавалося.

У підсумку, окрім Дорощука, подолати 2.30 м вдалося мексиканцю Еріку Портільйо. Медаліста визначили 2.33 м - ця планка не підкорилася нікому, проте Дорощук виборов золото завдяки меншій кількості використаних спроб.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту, чоловіки

1. Олег Дорощук (Україна) 2.30 м

2. Ерік Портільйо (Мексика) 2.30 м

3. Реймонд Річардс (Ямайка) 2.26 м

3. Ву Санхьок (Республіка Корея) 2.26 м.

У 2014 році українець Андрій Проценко виборов бронзу ЧС у стрибках у висоту.