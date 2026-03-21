Украинский легкоатлет Олег Дорощук завоевал золото в прыжках в высоту на ЧМ в помещении
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук впервые в карьере стал призером чемпионата мира в помещении, завоевав золотую медаль на соревнованиях в Торуни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Спорт".
Первое золото Дорощука на ЧМ в помещении
Дорощук в третий раз в карьере выступил на ЧМ в помещении. На двух предыдущих мировых первенствах украинец финишировал в топ-5: в 2024 году стал четвертым (2,24 м), тогда как в прошлом году занял пятое место с лучшим результатом - 2,28 м.
В финале ЧМ-2026 Дорощук соревновался против 11 других прыгунов. Среди соперников украинца были кореец Ву Санхёк, чех Ян Штефела, ямайцы Ромейн Бекфорд и Реймонд Ричардс и другие.
Уже на высоте 2,26 м в секторе осталась лишь половина участников. Трое из них взяли первые три планки безошибочно: Дорощук, а также Ву и Ричардс. А уже на планке 2,30 м украинец вышел в лидеры: взял ее с первой попытки, тогда как его соперникам это не удавалось.
В итоге, кроме Дорощука, преодолеть 2,30 м удалось мексиканцу Эрику Портильо. Медалиста определили 2,33 м - эта планка не покорилась никому, однако Дорощук завоевал золото благодаря меньшему количеству использованных попыток.
ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении. Прыжки в высоту, мужчины
- 1. Олег Дорощук (Украина) 2,30 м
- 2. Эрик Портильо (Мексика) 2,30 м
- 3. Реймонд Ричардс (Ямайка) 2,26 м
- 3. Ву Санхёк (Республика Корея) 2,26 м.
