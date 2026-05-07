Білорусь можуть повернути у міжнародний спорт без обмежень

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати всі обмеження для білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Йдеться про рекомендації, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер організація пропонує повністю відновити участь Білорусі у світовому спорті.

Зокрема, білоруським спортсменам можуть дозволити виступати під національним прапором і з гімном. Також пропонується скасувати всі попередні обмеження щодо команд і офіційних представників.

Водночас щодо Росії обмеження залишаються чинними. У МОК пояснили, що питання участі російських спортсменів досі перебуває на розгляді юридичної комісії.

Рішення МОК означає зміну підходу до участі Білорусі у міжнародних змаганнях. Якщо рекомендації буде реалізовано, спортсмени країни зможуть виступати без обмежень, як це було до 2022 року.

Таким чином, Білорусь може повністю повернутися до міжнародного спортивного життя, включно з командними видами спорту та офіційною символікою.

Росія залишається під обмеженнями

Попри пом’якшення підходу до Білорусі, Росія поки що не отримує аналогічних послаблень. У МОК наголосили, що статус Олімпійського комітету Росії відрізняється, і рішення щодо нього ще не ухвалене.

Російські спортсмени наразі можуть брати участь у змаганнях лише в нейтральному статусі та за індивідуальним принципом.

Позиція МОК щодо Олімпіади-2026

Раніше в організації заявляли, що навіть у разі завершення війни російські спортсмени не зможуть представляти свою країну на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Йдеться про участь лише в індивідуальних дисциплінах без використання державної символіки. Таку позицію в МОК пояснюють чинними рішеннями, які наразі не переглядаються.

