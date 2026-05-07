Білорусь можуть повернути у міжнародний спорт без обмежень

МОК зняв заборони для білоруських спортсмеів

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати всі обмеження для білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби МОК.

Йдеться про рекомендації, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер організація пропонує повністю відновити участь Білорусі у світовому спорті.

Зокрема, білоруським спортсменам можуть дозволити виступати під національним прапором і з гімном. Також пропонується скасувати всі попередні обмеження щодо команд і офіційних представників.

Водночас щодо Росії обмеження залишаються чинними. У МОК пояснили, що питання участі російських спортсменів досі перебуває на розгляді юридичної комісії.

Білорусь можуть повністю повернути у міжнародний спорт

Рішення МОК означає зміну підходу до участі Білорусі у міжнародних змаганнях. Якщо рекомендації буде реалізовано, спортсмени країни зможуть виступати без обмежень, як це було до 2022 року.

Таким чином, Білорусь може повністю повернутися до міжнародного спортивного життя, включно з командними видами спорту та офіційною символікою.

Росія залишається під обмеженнями

Попри пом’якшення підходу до Білорусі, Росія поки що не отримує аналогічних послаблень. У МОК наголосили, що статус Олімпійського комітету Росії відрізняється, і рішення щодо нього ще не ухвалене.

Російські спортсмени наразі можуть брати участь у змаганнях лише в нейтральному статусі та за індивідуальним принципом.

Позиція МОК щодо Олімпіади-2026

Раніше в організації заявляли, що навіть у разі завершення війни російські спортсмени не зможуть представляти свою країну на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Йдеться про участь лише в індивідуальних дисциплінах без використання державної символіки. Таку позицію в МОК пояснюють чинними рішеннями, які наразі не переглядаються.

Білорусь (8080) МОК (195) росія (69872) спорт (1707) змагання (232)
Топ коментарі
+12
Оце все наочно демонструє якість міжнародної робити українського НОК та Мінмолодьспорту. А загалом - чинної ОПи та його дипломатії з ЗЕ на чолі.
07.05.2026 19:27 Відповісти
+10
Зашибіс млять. Бульбофюрер вбив і закатував тисячі людей, а потім ще й напав на Україну, в тому числі зараз активно допомагає рашистам з озброєнням, а також постійно тероризує Європу, так за все це з нього ще й санкції знімають. Так знімайте вже і Кон Чен Ого санкції і з ІДІЛа або з Алькаїди
07.05.2026 19:43 Відповісти
+10
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
На могилі величезна Красная Звізда-бль...
07.05.2026 19:45 Відповісти
бабло перемагає ! ))
07.05.2026 19:25 Відповісти
Оце все наочно демонструє якість міжнародної робити українського НОК та Мінмолодьспорту. А загалом - чинної ОПи та його дипломатії з ЗЕ на чолі.
07.05.2026 19:27 Відповісти
не може Україна грошами перетягнути парашу. Ти, цім покидькам з МОК, ПМОК, Червоного Хресту хоч стриптиз танцюй , хоч танец з *******, але капаські фублі своє роблять
07.05.2026 20:05 Відповісти
Баблом, звичайно, Україна мірятися з ****** не може. Але фішка в тому - що і не повинна, не має права!
А от переконанням чиновників всіх рівнів, зокрема МОКівських, НОКівських, з федерацій видів спорту, з одночасним переконанням виборців держав передовсім наших союзників з-за допомоги керівників держав наших союзників - повинна!!! Повинна переконувати в тому, що касапи - вороги цивілізації, що їм, а також їхнім союзникам (бульбашам, зокрема) не може бути місця в цивілізованих спортивних змаганнях; що їх потрібно відстороняти з федерацій та МОК!
Україна? - я сказав? Та звісно що це має робити чинна влада України!
07.05.2026 21:26 Відповісти
Ну,рудий покидьок вже його офіційно і орально дуже любить,навіть збирався в Гамерику запросити)Отже,не просто орально підтримав,а видно вийшли на МОК((((
07.05.2026 19:30 Відповісти
Трампу пів року лишилось до весільного генерала
07.05.2026 19:35 Відповісти
За півроку можна ще огого наробити((
07.05.2026 19:37 Відповісти
Через пол года его убьют?
07.05.2026 19:55 Відповісти
и в жопу ******
Вибори в конгрес які він програє і втратить повноту влади
07.05.2026 20:02 Відповісти
Станом на початок 2026 року офіційними членами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від України залишаються колишні президенти НОК України Сергій Бубка (член МОК з 1999 року) та Валерій Борзов (член МОК з 1994 року). Вони є представниками МОК в Україні.

вітаю всіх президентів україни з 1994 року!
за довіру та особистого сприяння до вироджених манкуртів борзова та бубки!!!!
07.05.2026 19:39 Відповісти
Там чисто своя мафия, она вне политики. Как и фифа и УЕФА где Суркисы как дома уже сколько десятилетий.
07.05.2026 19:57 Відповісти
http://lang.slovopedia.org.ua/7/53409/101674.html С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ ХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК! (с)
07.05.2026 19:41 Відповісти
Та ще трохи є
https://youtu.be/P_ATiDa2CzI
07.05.2026 19:58 Відповісти
Це один дл 1000 000? А по музиці - самопал.
07.05.2026 20:02 Відповісти
Внизапна. Когда касапов вернут наверное так же внезапно будет. Ведь сто раз повторялось розовым пони, любая затяжная война превращается в незаметную рутину, особенно для внешнего наблюдателя.
07.05.2026 19:59 Відповісти
Ну те, що це чмо Лукашенко кровавий діктатор, ніяке СВО не відміняє. Зря Зеля зассал вдарить по Мозирю, як йому Лукашенко пропонував.
07.05.2026 20:00 Відповісти
Лукашенку породила білоруська нація. Породила і при пологах померла.
07.05.2026 20:17 Відповісти
Зеленского породила украинска нация и далее по тексту.
07.05.2026 20:26 Відповісти
Карманный мох. У них в уме только деньги. Несколько продажных тварей делают бизнес на своих постах. Есть куча продажных руководителей спортивных федераций. Их интересуют деньги , а не чистота спорта. Слава Украине!
07.05.2026 22:14 Відповісти
 
 