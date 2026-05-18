Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Міжнародна федерація гімнастики зняла санкції зі спортсменів РФ і Білорусі

Міжнародна федерація гімнастики скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів, запроваджені після початку війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві федерації.

Зазначається, що виконавчий комітет федерації під час засідання у Шарм-еш-Шейху 16 і 17 травня ухвалив рішення скасувати усі обмеження, які застосовують до російських та білоруських спортсменів з лютого 2022 року.

"Рішення набуває чинності негайно", - йдеться у повідомленні.

Спеціальні обмеження більше не застосовуються

У федерації зазначили, що після ухвалення цього рішення спеціальні правила щодо умов участі індивідуальних або нейтральних спортсменів та гімнастів російського або білоруського спортивного громадянства більше не діють.

Згідно із цими правилами, зокрема, було заборонено використання під час спортивних заходів прапорів Росії або Білорусі, а також державних гімнів цих країн.

Що передувало?

Напочатку травня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати всі обмеження для білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

При цьому президент European Aquatics Антоніо Сілву заявив, що організація поки не готова повністю впроваджувати нові правила допуску спортсменів із РФ та Білорусі.

Всесвітня легкоатлетична асоціація офіційно відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних турнірів під їхнім національним прапором.

Топ коментарі
+20
Ще одні під.....и не витримали без російських грошей. На ікру з маслом не хватило.
18.05.2026 11:50 Відповісти
18.05.2026 11:50 Відповісти
+13
Одні - створюють для рф трибунал, другі - відчиняють двері у великий спорт !?
18.05.2026 12:04 Відповісти
18.05.2026 12:04 Відповісти
+7
ГІМНА стика є ГІМНА стика.
18.05.2026 11:50 Відповісти
18.05.2026 11:50 Відповісти
18.05.2026 11:50 Відповісти
18.05.2026 11:50 Відповісти
Байдуже сто разів.
18.05.2026 12:01 Відповісти
18.05.2026 12:01 Відповісти
Одні - створюють для рф трибунал, другі - відчиняють двері у великий спорт !?
18.05.2026 12:04 Відповісти
18.05.2026 12:04 Відповісти
Спорт не вне бабла.
18.05.2026 12:08 Відповісти
18.05.2026 12:08 Відповісти
Ну не без кабаєвого впливу(
18.05.2026 12:22 Відповісти
18.05.2026 12:22 Відповісти
Це свідчить про те, що там цією федерацією керують жлоби, в українська влада бездіє. Їх основна увага направлена на відбілювання єлдака і його відьми.
18.05.2026 12:28 Відповісти
18.05.2026 12:28 Відповісти
Не в той час народився Гітлер зі Сталіним.
18.05.2026 13:11 Відповісти
18.05.2026 13:11 Відповісти
Скоти
18.05.2026 14:20 Відповісти
18.05.2026 14:20 Відповісти
Sszzуки
18.05.2026 18:13 Відповісти
18.05.2026 18:13 Відповісти
 
 