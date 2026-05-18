Міжнародна федерація гімнастики зняла санкції зі спортсменів РФ і Білорусі

Міжнародна федерація гімнастики скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів, запроваджені після початку війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві федерації.

Зазначається, що виконавчий комітет федерації під час засідання у Шарм-еш-Шейху 16 і 17 травня ухвалив рішення скасувати усі обмеження, які застосовують до російських та білоруських спортсменів з лютого 2022 року.

"Рішення набуває чинності негайно", - йдеться у повідомленні.

Спеціальні обмеження більше не застосовуються

У федерації зазначили, що після ухвалення цього рішення спеціальні правила щодо умов участі індивідуальних або нейтральних спортсменів та гімнастів російського або білоруського спортивного громадянства більше не діють.

Згідно із цими правилами, зокрема, було заборонено використання під час спортивних заходів прапорів Росії або Білорусі, а також державних гімнів цих країн.

Що передувало?

Напочатку травня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати всі обмеження для білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

При цьому президент European Aquatics Антоніо Сілву заявив, що організація поки не готова повністю впроваджувати нові правила допуску спортсменів із РФ та Білорусі.

Всесвітня легкоатлетична асоціація офіційно відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних турнірів під їхнім національним прапором.

