Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) проголосувала за зняття всіх санкцій з російських та білоруських спортсменів.

Про це 24 травня повідомили на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі рішення European Gymnastics

Напередодні Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) ухвалила рішення зняти всі санкції з росіян та білорусів.

Після цього European Gymnastics провела онлайн-зустріч та 48-годинне голосування, за результатами якого федерація заявила, що доєднається до світової організації World Gymnastics у знятті всіх санкцій з росіян та білорусів.

У European Gymnastics це пояснили тим, що запобіжні заходи World Gymnastics після рішення від 18 травня більше не діють.

European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації, яке відбудеться найближчим часом.

Таким чином, російські та білоруські спортсмени отримали право виступати без жодних обмежень на цьогорічних європейських чемпіонатах з гімнастики. Першим із них стане чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Варні (Болгарія), який відбудеться 27 травня.

Що передувало?

Напочатку травня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати всі обмеження для білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

При цьому президент European Aquatics Антоніо Сілву заявив, що організація поки не готова повністю впроваджувати нові правила допуску спортсменів із РФ та Білорусі.

Всесвітня легкоатлетична асоціація офіційно відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних турнірів під їхнім національним прапором.

18 травня 2026 року Міжнародна федерація гімнастики скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів, запроваджені після початку війни в Україні.

