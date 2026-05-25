Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) проголосувала за зняття всіх санкцій з російських та білоруських спортсменів. 

Про це 24 травня повідомили на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі рішення European Gymnastics

Напередодні Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) ухвалила рішення зняти всі санкції з росіян та білорусів.

Після цього European Gymnastics провела онлайн-зустріч та 48-годинне голосування, за результатами якого федерація заявила, що доєднається до світової організації World Gymnastics у знятті всіх санкцій з росіян та білорусів.

У European Gymnastics це пояснили тим, що запобіжні заходи World Gymnastics після рішення від 18 травня більше не діють.

European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації, яке відбудеться найближчим часом.

Таким чином, російські та білоруські спортсмени отримали право виступати без жодних обмежень на цьогорічних європейських чемпіонатах з гімнастики. Першим із них стане чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Варні (Болгарія), який відбудеться 27 травня.

Що передувало?

+9
Це так потужні європейчики подякували терористами за обстріл центру Києва
25.05.2026 00:17 Відповісти
+9
Проплачені презервативи. Пригрівають зло, нічому історія не вчить.
25.05.2026 00:20 Відповісти
+9
А як нашим виступать з підарами?Це все одно якби десь у 1943 на змаганнях разом виступали італійці,німці,японці разом з англійцями,американцями і радянцями.
25.05.2026 00:21 Відповісти
Федерація гімностики...
25.05.2026 00:15 Відповісти
Кабайченятко забашляло
25.05.2026 00:55 Відповісти
25.05.2026 00:17 Відповісти
25.05.2026 00:20 Відповісти
25.05.2026 00:21 Відповісти
Продажні скоти.
25.05.2026 00:23 Відповісти
до свого сорому уболівальника спорту не знаю що таке World Gymnastics... Що це за прокасапська організація? Чому вона має вплив на міжнародні спортивні організації?
25.05.2026 00:27 Відповісти
Це міжнародна організація, яка керує змаганнями по всім гімнастичним дисциплінам...
25.05.2026 00:31 Відповісти
ага... це світова федерація гімнастики (FIG), от зашифрували нормальну назву... Може, і ФІФА зашифруєте у World Soccerics?
Так, і ці також хочуть каспство повернути... Навіть технарі виписують збірним, які відмовляються грати з касапами та їх посіпаками...
25.05.2026 00:33 Відповісти
Грошей підкинули кацапи ,
продажній європейській федераціі ,
от і зняли обмеження
з русофашистів в змаганнях !!
25.05.2026 00:35 Відповісти
Спорт внєпалітікі, просто кацапи дуже добре заплатили, і аморальні принципи міжнародних організацій одразу стали дуже гнучкими...
25.05.2026 00:46 Відповісти
євробл*ді. Бажаю європі такого щоденного обстрілу, як сьогодні витримав Київ. Адже ж спорт вне палітіки, еге ж?
25.05.2026 01:11 Відповісти
А навіщо Києв страждає за европку ?
25.05.2026 01:18 Відповісти
так ти не просто ухилянт, виявляється. Ти ще й колаборант.
25.05.2026 01:21 Відповісти
Тобто спорт, спортивні організації, спортсмени це тупо інфраструктура для заробляння, відмивання і крадіжки бабла у платників податків. Не більше. Не створюється жодного матеріального блага. Тобто хєрня третього гатунку. Для чого воно взагалі? Ха ха ха.
25.05.2026 01:29 Відповісти
 
 