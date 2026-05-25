Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics
Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) проголосувала за зняття всіх санкцій з російських та білоруських спортсменів.
Про це 24 травня повідомили на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі рішення European Gymnastics
Напередодні Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) ухвалила рішення зняти всі санкції з росіян та білорусів.
Після цього European Gymnastics провела онлайн-зустріч та 48-годинне голосування, за результатами якого федерація заявила, що доєднається до світової організації World Gymnastics у знятті всіх санкцій з росіян та білорусів.
У European Gymnastics це пояснили тим, що запобіжні заходи World Gymnastics після рішення від 18 травня більше не діють.
European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації, яке відбудеться найближчим часом.
Таким чином, російські та білоруські спортсмени отримали право виступати без жодних обмежень на цьогорічних європейських чемпіонатах з гімнастики. Першим із них стане чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Варні (Болгарія), який відбудеться 27 травня.
Що передувало?
- Напочатку травня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати всі обмеження для білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.
- При цьому президент European Aquatics Антоніо Сілву заявив, що організація поки не готова повністю впроваджувати нові правила допуску спортсменів із РФ та Білорусі.
- Всесвітня легкоатлетична асоціація офіційно відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних турнірів під їхнім національним прапором.
- 18 травня 2026 року Міжнародна федерація гімнастики скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів, запроваджені після початку війни в Україні.
Так, і ці також хочуть каспство повернути... Навіть технарі виписують збірним, які відмовляються грати з касапами та їх посіпаками...
продажній європейській федераціі ,
от і зняли обмеження
з русофашистів в змаганнях !!