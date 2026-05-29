Теннисистка Олейникова раскритиковала россиянку Шнайдер перед "Ролан Гаррос": "То же, что играть в нацистской Германии для офицеров гестапо"

Украинская теннисистка Александра Олейникова перед матчем третьего круга "Ролан Гаррос" выступила с резкой критикой в адрес своей будущей соперницы - "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер.

Украинка напомнила о сотрудничестве представительницы РФ с компанией "Газпром", которая спонсирует войну против Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

""Газпром" - это компания, которая финансирует военные преступления. И играть на турнире, который финансирует лагеря для детей... Для меня это то же самое, что играть в нацистской Германии для офицеров гестапо на турнире, организованном компанией, которая построила Освенцим. Для меня нет никакой разницы. И то, что все молчат о том, что сделал этот человек, - это безумие", - подчеркнула Олейникова.

Теннисистка добавила, что деньги этой компании идут на оружие, которое разрушает ее дом: "Мой дом атакуют за деньги "Газпрома". Они платят за дроны, которые атакуют мой город. А завтра из этого матча сделают шоу. Так действительно ли важно, кто завтра сильнее ударит форхендом?"

Александра отметила, что хотя эти мысли беспокоят ее вне соревнований, непосредственно на корте во время игры она не чувствует психологического давления. По ее словам, стресс от тенниса невозможно сравнить с реалиями войны в Украине.

Олейникова также обратилась к международным СМИ с призывом задавать российским и белорусским игрокам прямые и конкретные вопросы, которые не позволят им прятаться за размытыми фразами "мы против войны". По словам украинки, представителей стран-агрессоров нужно прямо спрашивать: "Кто, по вашему мнению, должен победить в этой войне?"

Несмотря на принципиальное противостояние вне корта, Олейникова подчеркнула, что настроена показать свое лучшее спортивное выступление в предстоящем поединке.

"нейтральний" прапор, а смердить кацапщиною... і ще корупцією.
29.05.2026 10:30
коли матч відбудеться ? буду вболівати, хоча не дуже люблю теніс
Міднародне суспільство хоче видовищ і хавчика...Можно було б ще хор Алєксандрова в Париж покликати.. кадирівців, щоб ті танцювали в групі підтримки путінських виб...ядків... Теніс взагалі ігнорував заборону рашистських і білоруських тенисістів в 22 році..Дочекалися насмішки міжнародного комітету по худ.гімнстиці, де прапор агресора і гімн вже дозволили... Дозволяйте, слухайте ці гімни нелюдів... вам це дійде коли у вас завибухає це все рашистське..дітки будуть перелякані, домівки спалені...
Так було завжди нема війни тоді хліба і видовищ прикриваючись цим гаслом богаті відволікають бідноту від проблем
@ (в перекладі):
"Українська гімнастка Софія Країнська закрила вуха під час нагородження на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Болгарії, коли звучав гімн рашистської федерації."

відео - https://x.com/i/status/2060102755373715722 тут.
Боже, та ця шнайдер реально горила. Злишається дивуватися, як воно ще в теніс грає:

Бляха, реально мутант радиоактивний.
