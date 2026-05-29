Тенісистка Олійникова розкритикувала росіянку Шнайдер перед "Ролан Гаррос": "Те саме, що грати в нацистській Німеччині для офіцерів гестапо"

Українська тенісистка Олександра Олійникова перед матчем третього кола "Ролан Гаррос" виступила із жорсткою критикою на адресу своєї майбутньої суперниці — "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер.

Українка нагадала про співпрацю представниці РФ із компанією "Газпром", яка спонсорує війну проти України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

""Газпром" — це компанія, яка фінансує воєнні злочини. І грати на турнірі, який фінансує табори для дітей... Для мене це те саме, що грати в нацистській Німеччині для офіцерів гестапо на турнірі, організованому компанією, яка побудувала Освенцим. Для мене немає жодної різниці. І те, що всі мовчать про те, що зробила ця людина, — це безумство", — наголосила Олійникова.

Тенісистка додала, що гроші цієї компанії йдуть на зброю, яка руйнує її дім: "Мій будинок атакують за гроші "Газпрому". Вони платять за дрони, які атакують моє місто. А завтра з цього матчу зроблять шоу. То чи справді важливо, хто завтра сильніше вдарить форхендом?".

Олександра зазначила, що хоча ці думки турбують її поза межами змагань, безпосередньо на корті під час гри вона не відчуває психологічного тиску. За її словами, стрес від тенісу неможливо порівняти з реаліями війни в Україні.

Олійникова також звернулася до міжнародних медіа із закликом ставити російським та білоруським гравцям прямі й конкретні запитання, які не дозволять їм ховатися за розмитими фразами "ми проти війни". За словами українки, представників країн-агресорок потрібно прямо запитувати: "Хто, на вашу думку, має перемогти в цій війні?".

Попри принципове позакортове протистояння, Олійникова наголосила, що налаштована показати свій найкращий спортивний виступ у майбутньому поєдинку.

Читайте: Три перемоги за день: українки Світоліна, Костюк та Стародубцева підкорили "Ролан Гаррос" у Парижі