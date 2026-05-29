Тенісистка Олійникова розкритикувала росіянку Шнайдер перед "Ролан Гаррос": "Те саме, що грати в нацистській Німеччині для офіцерів гестапо"

Українська тенісистка Олександра Олійникова перед матчем третього кола "Ролан Гаррос" виступила із жорсткою критикою на адресу своєї майбутньої суперниці — "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер.

Українка нагадала про співпрацю представниці РФ із компанією "Газпром", яка спонсорує війну проти України, інформує Цензор.НЕТ.

""Газпром" — це компанія, яка фінансує воєнні злочини. І грати на турнірі, який фінансує табори для дітей... Для мене це те саме, що грати в нацистській Німеччині для офіцерів гестапо на турнірі, організованому компанією, яка побудувала Освенцим. Для мене немає жодної різниці. І те, що всі мовчать про те, що зробила ця людина, — це безумство", — наголосила Олійникова.

Тенісистка додала, що гроші цієї компанії йдуть на зброю, яка руйнує її дім: "Мій будинок атакують за гроші "Газпрому". Вони платять за дрони, які атакують моє місто. А завтра з цього матчу зроблять шоу. То чи справді важливо, хто завтра сильніше вдарить форхендом?".

Олександра зазначила, що хоча ці думки турбують її поза межами змагань, безпосередньо на корті під час гри вона не відчуває психологічного тиску. За її словами, стрес від тенісу неможливо порівняти з реаліями війни в Україні.

Олійникова також звернулася до міжнародних медіа із закликом ставити російським та білоруським гравцям прямі й конкретні запитання, які не дозволять їм ховатися за розмитими фразами "ми проти війни". За словами українки, представників країн-агресорок потрібно прямо запитувати: "Хто, на вашу думку, має перемогти в цій війні?".

Попри принципове позакортове протистояння, Олійникова наголосила, що налаштована показати свій найкращий спортивний виступ у майбутньому поєдинку.

"нейтральний" прапор, а смердить кацапщиною... і ще корупцією.
29.05.2026 10:30 Відповісти
💯👍❤️💙💛
29.05.2026 10:32 Відповісти
коли матч відбудеться ? буду вболівати, хоча не дуже люблю теніс
29.05.2026 10:33 Відповісти
Завтра о 12 годині. Але у ціеї Олійникової мало шансів, кеф 3.5 на неї.
Швидше за все газпром переможе.
29.05.2026 11:31 Відповісти
Олійникова преможе. Вона на грунті топчик, заганяє ту цапську свиноматку. )
29.05.2026 12:38 Відповісти
Міднародне суспільство хоче видовищ і хавчика...Можно було б ще хор Алєксандрова в Париж покликати.. кадирівців, щоб ті танцювали в групі підтримки путінських виб...ядків... Теніс взагалі ігнорував заборону рашистських і білоруських тенисістів в 22 році..Дочекалися насмішки міжнародного комітету по худ.гімнстиці, де прапор агресора і гімн вже дозволили... Дозволяйте, слухайте ці гімни нелюдів... вам це дійде коли у вас завибухає це все рашистське..дітки будуть перелякані, домівки спалені...
29.05.2026 10:34 Відповісти
Так було завжди нема війни тоді хліба і видовищ прикриваючись цим гаслом богаті відволікають бідноту від проблем
29.05.2026 10:41 Відповісти
@ (в перекладі):
"Українська гімнастка Софія Країнська закрила вуха під час нагородження на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Болгарії, коли звучав гімн рашистської федерації."

відео - https://x.com/i/status/2060102755373715722 тут.
29.05.2026 10:35 Відповісти
Боже, та ця шнайдер реально горила. Злишається дивуватися, як воно ще в теніс грає:

29.05.2026 10:52 Відповісти
Бляха, реально мутант радиоактивний.
29.05.2026 11:08 Відповісти
Ви ще Олійникову не бачили
29.05.2026 11:34 Відповісти
Диан Шнайдер
29.05.2026 12:50 Відповісти
ФСБ вже розробило план провокативної поведінки кацапки, щоб психологічно збити українку.
29.05.2026 12:01 Відповісти
 
 