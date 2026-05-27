Три перемоги за день: українки Світоліна, Костюк та Стародубцева підкорили "Ролан Гаррос" у Парижі
Одразу три українські тенісистки виграли свої матчі другого раунду на турнірі "Ролан Гаррос" у Парижі та продовжили боротьбу за трофей.
Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева здобули перемоги та пробилися до третього кола.
Еліна Світоліна впевнено підтвердила статус фаворитки
Перша ракетка України без особливих труднощів вийшла до третього кола турніру. Після складної перемоги у стартовому матчі Еліна Світоліна продемонструвала стабільну гру.
У другому раунді українка здолала іспанку Кейтлін Кеведо з рахунком 6:0, 6:4.
Експерт Eurosport Матс Віландер високо оцінив перспективи Світоліної на турнірі.
"Я вважаю, що Світоліна може далеко пройти. Вона, безперечно, є однією з тих, за ким варто стежити протягом усього цьогорічного Ролан Гаррос", — зазначив він.
У третьому колі Світоліна зіграє проти німкені Тамари Корпач.
Марта Костюк вирвала перемогу у складному матчі
Поєдинок Марти Костюк виявився напруженим і драматичним. Українка програла перший сет на тай-брейку у матчі проти американки Кеті Волинець.
Проте Костюк зуміла переломити гру та виграла дві наступні партії з однаковим рахунком 6:3.
Завдяки характеру і зібраності у вирішальні моменти Марта вийшла до третього кола турніру.
У наступному матчі вона зустрінеться зі швейцаркою Вікторією Голубіч.
Юлія Стародубцева створила сенсацію турніру
Найгучнішу перемогу дня здобула Юлія Стародубцева. Українка обіграла другу ракетку світу Єлєну Рибакіну у трисетовому матчі.
Перший сет Стародубцева програла з рахунком 3:6, але у другому повністю перехопила ініціативу та виграла 6:1.
У вирішальному сеті боротьба дійшла до тай-брейку, де українка здобула перемогу з рахунком 10:4.
Також сьогодні свій матч провела Дарія Снігур, яка поступилася американці Пейтон Стернс у двох сетах — 4:6, 0:6.
