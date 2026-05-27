Українка Олійникова про можливе повернення росіян і білорусів у теніс під своїми прапорами: "Це те ж саме, що вийти на корт зі свастикою". ВIДЕО
Українська тенісистка Олександра Олійникова після свого виходу до другого кола Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) виступила із різкою та безкомпромісною заявою та жорстко засудила будь-які кулуарні обговорення щодо можливого повернення російських та білоруських атлетів на міжнародні турніри під їхніми національними прапорами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона наголосила, що триколор країни-агресорки у сучасному контексті є виключно ознакою масових воєнних злочинів.
"Цей прапор - символ терору. Цей прапор - те, що російські солдати вивішують після того, як повністю знищують місто. Міста, куди вони приходять з єдиною метою - руйнувати, вбивати, гвалтувати і красти. Ці символи жахливі. Це абсолютно неприйнятно. А для українців ще й украй травматично. Ми маємо розуміти, що це означає прямо зараз, у сучасному контексті. Використання подібного - це те ж саме, що вийти на корт зі свастикою", - заявила Олійникова.
Тенісистка провела пряму історичну паралель, зазначивши, що цивілізований світ не має права закривати очі на очевидні речі та толерувати пропаганду, в якій безпосередньо беруть участь спортсмени з РФ.
вже давно з ним виходять..