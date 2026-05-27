УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11550 відвідувачів онлайн
Новини Відео Санкції проти російських спортсменів
3 106 7

Українка Олійникова про можливе повернення росіян і білорусів у теніс під своїми прапорами: "Це те ж саме, що вийти на корт зі свастикою". ВIДЕО

Українська тенісистка Олександра Олійникова після свого виходу до другого кола Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) виступила із різкою та безкомпромісною заявою та жорстко засудила будь-які кулуарні обговорення щодо можливого повернення російських та білоруських атлетів на міжнародні турніри під їхніми національними прапорами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона наголосила, що триколор країни-агресорки у сучасному контексті є виключно ознакою масових воєнних злочинів.

"Цей прапор - символ терору. Цей прапор - те, що російські солдати вивішують після того, як повністю знищують місто. Міста, куди вони приходять з єдиною метою - руйнувати, вбивати, гвалтувати і красти. Ці символи жахливі. Це абсолютно неприйнятно. А для українців ще й украй травматично. Ми маємо розуміти, що це означає прямо зараз, у сучасному контексті. Використання подібного - це те ж саме, що вийти на корт зі свастикою", - заявила Олійникова.

Тенісистка провела пряму історичну паралель, зазначивши, що цивілізований світ не має права закривати очі на очевидні речі та толерувати пропаганду, в якій безпосередньо беруть участь спортсмени з РФ.

Читайте: Українська тенісистка Олійникова відмовилася від рукостискання з угоркою, яка їздила в Росію: Сійярто обурився

Також читайте: Міжнародна федерація гімнастики зняла санкції зі спортсменів РФ і Білорусі

Автор: 

Білорусь (8139) росія (70228) санкції (13190) спорт (1724) теніс (123)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у рабсіян прапор власовський..
вже давно з ним виходять..
показати весь коментар
27.05.2026 16:26 Відповісти
Це вже було - 1936 р - Олімпіада і німецькі спортсмени з орлом і свастикою
показати весь коментар
27.05.2026 16:29 Відповісти
А ти не помітив, що Гітлер спочатку провів помпезну Олімпіаду, і лише потім почав завоювання? Путін і в цьому його "скопіював"...
показати весь коментар
27.05.2026 17:57 Відповісти
це те саме, що обійматись і цілуватись з фашистами. тобто, розділяти з ними їх людожерський й антицивілізаційний курс.
показати весь коментар
27.05.2026 16:30 Відповісти
Це мають доводити наші дипломати. А що вони можуть сказати, коли не знають, що таке міжнародне право. Цією політикою добре з сім років займалися єрмак і відьма ''Фен Шуй''.
показати весь коментар
27.05.2026 16:34 Відповісти
А що каже шлемазл Гераскевич?
показати весь коментар
27.05.2026 17:36 Відповісти
А чим свастика гірша від серпа та молота?
показати весь коментар
27.05.2026 20:47 Відповісти
 
 