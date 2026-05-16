Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі. У фіналі вона в трьох сетах перемогла американську тенісистку Коко Гофф.

Як пройшов матч?

  • Першу партію фінального матчу тенісистки розпочали з обміну брейками до рахунку 4:4. У вирішальних геймах саме українській тенісистці вдалося перехопити ініціативу, та завершити сет перемогою 6:4.
  • У другому сеті матч продовжився за рівної гри і тенісистки за 12 геймів не змогли визначити сильнішу. У підсумку за рахунку 6:6 партія перейшла на тайбрейк, де Гофф вдалося вирвати перемогу та зрівняти рахунок в матчі.
  • У вирішальному, третьому сеті за рахунку 2:2 Світоліна виграла чотири гейми поспіль, реалізувавши при цьому два брейкпойнт та завершила матч перемогою з рахунком 6:2.

Світоліна тріумфувала на турнірі WTA 1000 в Римі, завоювавши цей титул уже втретє (після перемог у 2017 та 2018 роках). Цей успіх приніс першій ракетці України ювілейний, 20-й трофей у професійній кар'єрі.

Крім того, сьогоднішня перемога в Римі стала для тенісистки найбільшим здобутком за останні сім років — востаннє турнір такого високого рівня (WTA 1000 і вище) Світоліна вигравала ще на Підсумковому чемпіонаті 2018 року.

Топ коментарі
Українські дівчата і жінки- гордість Українського народу! Дякую Вам!
16.05.2026 22:43 Відповісти
16.05.2026 22:17 Відповісти
16.05.2026 22:25 Відповісти
16.05.2026 22:17 Відповісти
‼️❤️🇺🇦🇪🇺👏🤝👌👍✌️✊💪🫡💯⚔️⚔️🇺🇦🇪🇺‼️❤️
16.05.2026 22:31 Відповісти
пох - не до спорту зараз. Це цікаво лише самим спортсменам, їхнім тренерам та менеджерам від спорту.
У мене на роботі навіть футбол і бокс нікому вже не цікавий.

Вчора шахед прилетів поряд із АТБ
16.05.2026 22:22 Відповісти
Не скажіть. У важкі часи хочеться чимось гордитися.
16.05.2026 22:30 Відповісти
це просто неймовірно. але ж всі ми люди...
16.05.2026 23:41 Відповісти
У вас перекладач якийсь дурний! Що це взагалі значить - "пишається нашими мужніми воїнами, які відбивають Орду 5-й рік недостатньо?" Хто пишається? Список в студію!
16.05.2026 23:53 Відповісти
На ці тенісні турніри Україна не витрачає нічого, тенісисти все фінансують власним коштом. Так що це добре, що вони виграють у змаганнях. Крім того Світоліна одразу після жахів у Бучі приїзджала туди і давала гроші у фонд постраждалих.
17.05.2026 03:13 Відповісти
Українські дівчата і жінки- гордість Українського народу! Дякую Вам!
16.05.2026 22:43 Відповісти
Молодець! 🇺🇦🔱🇺🇦
16.05.2026 22:47 Відповісти
без благословення Санича цього б не було💩
16.05.2026 22:53
16.05.2026 22:53 Відповісти
Умнічка!
16.05.2026 23:00 Відповісти
Красуня!! 🫡🇺🇦
16.05.2026 23:24 Відповісти
Позитиввв!!!
17.05.2026 00:36 Відповісти
Гордость Харькова! Ура!
17.05.2026 00:58 Відповісти
рідним містом є Одеса,в Харків переїхала в 2007 р де і розпочала тренування
17.05.2026 06:37 Відповісти
Еліна Світоліна - українська патріотка, а хейтери, як виявляється, існують не лише на спортивних форумах.
17.05.2026 05:24 Відповісти
20-трофей та 650 очок до рейтингу, а також більше, аніж пів мільйона євро. Тобто, піднялася ще на 2 щаблі вище у рейтингу WTA!
17.05.2026 08:53 Відповісти
Молодець, Еліна! Так тримати та кацапню зневажати!
17.05.2026 08:55
17.05.2026 08:55 Відповісти
 
 