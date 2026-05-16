Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі. У фіналі вона в трьох сетах перемогла американську тенісистку Коко Гофф.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Спорт".
Як пройшов матч?
- Першу партію фінального матчу тенісистки розпочали з обміну брейками до рахунку 4:4. У вирішальних геймах саме українській тенісистці вдалося перехопити ініціативу, та завершити сет перемогою 6:4.
- У другому сеті матч продовжився за рівної гри і тенісистки за 12 геймів не змогли визначити сильнішу. У підсумку за рахунку 6:6 партія перейшла на тайбрейк, де Гофф вдалося вирвати перемогу та зрівняти рахунок в матчі.
- У вирішальному, третьому сеті за рахунку 2:2 Світоліна виграла чотири гейми поспіль, реалізувавши при цьому два брейкпойнт та завершила матч перемогою з рахунком 6:2.
Світоліна тріумфувала на турнірі WTA 1000 в Римі, завоювавши цей титул уже втретє (після перемог у 2017 та 2018 роках). Цей успіх приніс першій ракетці України ювілейний, 20-й трофей у професійній кар'єрі.
Крім того, сьогоднішня перемога в Римі стала для тенісистки найбільшим здобутком за останні сім років — востаннє турнір такого високого рівня (WTA 1000 і вище) Світоліна вигравала ще на Підсумковому чемпіонаті 2018 року.
