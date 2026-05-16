Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме. В финале она в трех сетах обыграла американскую теннисистку Коко Гофф.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Спорт".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как прошел матч?

Первый сет финального матча теннисистки начали с обмена брейками до счета 4:4. В решающих геймах именно украинской теннисистке удалось перехватить инициативу и завершить сет победой 6:4.

Во втором сете матч продолжился при равной игре, и теннисистки за 12 геймов не смогли определить сильнейшую. В итоге при счете 6:6 партия перешла в тай-брейк, где Гофф удалось вырвать победу и сравнять счет в матче.

В решающем, третьем сете при счете 2:2 Свитолина выиграла четыре гейма подряд, реализовав при этом два брейк-пойнта, и завершила матч победой со счетом 6:2.

Свитолина триумфировала на турнире WTA 1000 в Риме, завоевав этот титул уже в третий раз (после побед в 2017 и 2018 годах). Этот успех принес первой ракетке Украины юбилейный, 20-й трофей в профессиональной карьере.

Кроме того, сегодняшняя победа в Риме стала для теннисистки самым большим достижением за последние семь лет - в последний раз турнир такого высокого уровня (WTA 1000 и выше) Свитолина выигрывала еще на Итоговом чемпионате 2018 года.

Читайте также: Костюк выиграла турнир WTA 1000, обыграв в финале "нейтральную" россиянку