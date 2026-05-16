Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме. В финале она в трех сетах обыграла американскую теннисистку Коко Гофф.

Как прошел матч?

  • Первый сет финального матча теннисистки начали с обмена брейками до счета 4:4. В решающих геймах именно украинской теннисистке удалось перехватить инициативу и завершить сет победой 6:4.
  • Во втором сете матч продолжился при равной игре, и теннисистки за 12 геймов не смогли определить сильнейшую. В итоге при счете 6:6 партия перешла в тай-брейк, где Гофф удалось вырвать победу и сравнять счет в матче.
  • В решающем, третьем сете при счете 2:2 Свитолина выиграла четыре гейма подряд, реализовав при этом два брейк-пойнта, и завершила матч победой со счетом 6:2.

Свитолина триумфировала на турнире WTA 1000 в Риме, завоевав этот титул уже в третий раз (после побед в 2017 и 2018 годах). Этот успех принес первой ракетке Украины юбилейный, 20-й трофей в профессиональной карьере.

Кроме того, сегодняшняя победа в Риме стала для теннисистки самым большим достижением за последние семь лет - в последний раз турнир такого высокого уровня (WTA 1000 и выше) Свитолина выигрывала еще на Итоговом чемпионате 2018 года.

16.05.2026 22:17 Ответить
16.05.2026 22:25 Ответить
Українські дівчата і жінки- гордість Українського народу! Дякую Вам!
16.05.2026 22:43 Ответить
16.05.2026 22:17 Ответить
‼️❤️🇺🇦🇪🇺👏🤝👌👍✌️✊💪🫡💯⚔️⚔️🇺🇦🇪🇺‼️❤️
16.05.2026 22:31 Ответить
пох - не до спорту зараз. Це цікаво лише самим спортсменам, їхнім тренерам та менеджерам від спорту.
У мене на роботі навіть футбол і бокс нікому вже не цікавий.

Вчора шахед прилетів поряд із АТБ
16.05.2026 22:22 Ответить
Не скажіть. У важкі часи хочеться чимось гордитися.
16.05.2026 22:30 Ответить
це просто неймовірно. але ж всі ми люди...
16.05.2026 23:41 Ответить
У вас перекладач якийсь дурний! Що це взагалі значить - "пишається нашими мужніми воїнами, які відбивають Орду 5-й рік недостатньо?" Хто пишається? Список в студію!
16.05.2026 23:53 Ответить
16.05.2026 22:25 Ответить
16.05.2026 22:43 Ответить
Молодець! 🇺🇦🔱🇺🇦
16.05.2026 22:47 Ответить
без благословення Санича цього б не було💩
16.05.2026 22:53 Ответить
Умнічка!
16.05.2026 23:00 Ответить
Красуня!! 🫡🇺🇦
16.05.2026 23:24 Ответить
 
 