Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме. В финале она в трех сетах обыграла американскую теннисистку Коко Гофф.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Спорт".
Как прошел матч?
- Первый сет финального матча теннисистки начали с обмена брейками до счета 4:4. В решающих геймах именно украинской теннисистке удалось перехватить инициативу и завершить сет победой 6:4.
- Во втором сете матч продолжился при равной игре, и теннисистки за 12 геймов не смогли определить сильнейшую. В итоге при счете 6:6 партия перешла в тай-брейк, где Гофф удалось вырвать победу и сравнять счет в матче.
- В решающем, третьем сете при счете 2:2 Свитолина выиграла четыре гейма подряд, реализовав при этом два брейк-пойнта, и завершила матч победой со счетом 6:2.
Свитолина триумфировала на турнире WTA 1000 в Риме, завоевав этот титул уже в третий раз (после побед в 2017 и 2018 годах). Этот успех принес первой ракетке Украины юбилейный, 20-й трофей в профессиональной карьере.
Кроме того, сегодняшняя победа в Риме стала для теннисистки самым большим достижением за последние семь лет - в последний раз турнир такого высокого уровня (WTA 1000 и выше) Свитолина выигрывала еще на Итоговом чемпионате 2018 года.
У мене на роботі навіть футбол і бокс нікому вже не цікавий.
Вчора шахед прилетів поряд із АТБ