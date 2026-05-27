Украинка Олейникова о возможном возвращении россиян и белорусов в теннис под своими флагами: "Это то же самое, что выйти на корт со свастикой". ВИДЕО
Украинская теннисистка Александра Олейникова после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) выступила с резким и бескомпромиссным заявлением и жестко осудила любые кулуарные обсуждения возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры под их национальными флагами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, она подчеркнула, что триколор страны-агрессора в современном контексте является исключительно признаком массовых военных преступлений.
"Этот флаг — символ террора. Этот флаг — то, что российские солдаты вывешивают после того, как полностью уничтожают город. Города, куда они приходят с единственной целью — разрушать, убивать, насиловать и воровать. Эти символы ужасны. Это абсолютно неприемлемо. А для украинцев еще и крайне травматично. Мы должны понимать, что это означает прямо сейчас, в современном контексте. Использование подобного — это то же самое, что выйти на корт со свастикой", — заявила Олейникова.
Теннисистка провела прямую историческую параллель, отметив, что цивилизованный мир не имеет права закрывать глаза на очевидные вещи и терпеть пропаганду, в которой непосредственно участвуют спортсмены из РФ.
