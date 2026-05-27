Украинка Олейникова о возможном возвращении россиян и белорусов в теннис под своими флагами: "Это то же самое, что выйти на корт со свастикой". ВИДЕО

Украинская теннисистка Александра Олейникова после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) выступила с резким и бескомпромиссным заявлением и жестко осудила любые кулуарные обсуждения возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры под их национальными флагами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она подчеркнула, что триколор страны-агрессора в современном контексте является исключительно признаком массовых военных преступлений.

"Этот флаг — символ террора. Этот флаг — то, что российские солдаты вывешивают после того, как полностью уничтожают город. Города, куда они приходят с единственной целью — разрушать, убивать, насиловать и воровать. Эти символы ужасны. Это абсолютно неприемлемо. А для украинцев еще и крайне травматично. Мы должны понимать, что это означает прямо сейчас, в современном контексте. Использование подобного — это то же самое, что выйти на корт со свастикой", — заявила Олейникова.

Теннисистка провела прямую историческую параллель, отметив, что цивилизованный мир не имеет права закрывать глаза на очевидные вещи и терпеть пропаганду, в которой непосредственно участвуют спортсмены из РФ.

у рабсіян прапор власовський..
вже давно з ним виходять..
27.05.2026 16:26 Ответить
Це вже було - 1936 р - Олімпіада і німецькі спортсмени з орлом і свастикою
27.05.2026 16:29 Ответить
А ти не помітив, що Гітлер спочатку провів помпезну Олімпіаду, і лише потім почав завоювання? Путін і в цьому його "скопіював"...
27.05.2026 17:57 Ответить
це те саме, що обійматись і цілуватись з фашистами. тобто, розділяти з ними їх людожерський й антицивілізаційний курс.
27.05.2026 16:30 Ответить
Це мають доводити наші дипломати. А що вони можуть сказати, коли не знають, що таке міжнародне право. Цією політикою добре з сім років займалися єрмак і відьма ''Фен Шуй''.
27.05.2026 16:34 Ответить
А що каже шлемазл Гераскевич?
27.05.2026 17:36 Ответить
А чим свастика гірша від серпа та молота?
27.05.2026 20:47 Ответить
 
 