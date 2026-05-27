Три победы за день: украинки Свитолина, Костюк и Стародубцева покорили "Ролан Гаррос" в Париже

Целых три украинские теннисистки выиграли свои матчи второго раунда на турнире "Ролан Гаррос" в Париже и продолжили борьбу за трофей.

Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева одержали победы и пробились в третий круг.

Элина Свитолина уверенно подтвердила статус фаворитки

Первая ракетка Украины без особых трудностей вышла в третий круг турнира. После сложной победы в стартовом матче Элина Свитолина продемонстрировала стабильную игру.

Во втором раунде украинка одолела испанку Кейтлин Кеведо со счетом 6:0, 6:4.

Эксперт Eurosport Матс Виландер высоко оценил перспективы Свитолиной на турнире.

"Я считаю, что Свитолина может далеко пройти. Она, бесспорно, является одной из тех, за кем стоит следить на протяжении всего нынешнего "Ролан Гаррос", — отметил он.

В третьем круге Свитолина сыграет против немки Тамары Корпач.

Марта Костюк вырвала победу в сложном матче

Поединок Марты Костюк оказался напряженным и драматичным. Украинка проиграла первый сет на тай-брейке в матче против американки Кэти Волинец.

Однако Костюк сумела переломить ход игры и выиграла две следующие партии с одинаковым счетом 6:3.

Благодаря характеру и собранности в решающие моменты Марта вышла в третий круг турнира.

В следующем матче она встретится со швейцаркой Викторией Голубич.

Юлия Стародубцева создала сенсацию турнира

Самую громкую победу дня одержала Юлия Стародубцева. Украинка обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину в трехсетовом матче.

Первый сет Стародубцева проиграла со счетом 3:6, но во втором полностью перехватила инициативу и выиграла 6:1.

В решающем сете борьба дошла до тай-брейка, где украинка одержала победу со счетом 10:4.

Также сегодня свой матч провела Дарья Снигур, которая уступила американке Пейтон Стернс в двух сетах — 4:6, 0:6.

