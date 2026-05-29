УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13116 відвідувачів онлайн
Новини Відео Російські спортсмени
6 353 18

Українські гімнастки Країнська та Чубарова відмовилися слухати гімни Росії та Білорусі на ЧЄ-2026. ВIДЕО

На чемпіонаті Європи-2026 з художньої гімнастики українки Софія Країнська та Варвара Чубарова вдягнули навушники та закрили обличчя руками, коли на церемонії нагородження юніорок вмикали гімни РФ та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Українська федерація художньої гімнастики та пише "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначимо, що з 27 до 31 травня в болгарському місті Варна триває чемпіонат Європи-2026 з художньої гімнастики. Це Євро став першим турніром від початку повномасштабного вторгнення, де представниці країн-агресорок змагаються взагалі без обмежень — нещодавно Європейська федерація гімнастики зняла з них усі санкції.

Бойкот українок

Так, у вправах зі стрічкою перше місце "намалювали" росіянці Яні Заїкіній, а у вправах із м’ячем — білорусці Кірі Бабкевич. Українки Країнська та Чубарова вибороли у цих дисциплінах срібло та бронзу. Опинившись на одному п'єдесталі з представницями країн-вбивць, наші спортсменки знайшли спосіб висловити свій бойкот: вдягнули навушники та закрили обличчя руками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тенісистка Олійникова розкритикувала росіянку Шнайдер перед "Ролан Гаррос": "Те саме, що грати в нацистській Німеччині для офіцерів гестапо"

Українські гімнастки бойкотували гімни Росії та Білорусі на Євро

Українська художня гімнастка Софія Країнська

Українки не могли просто відвернутися від прапорів під час виконання гімну чи покинути п'єдестал, адже після того, як у березні російська гімнастка Софія Ільтерякова зневажливо стала спиною до прапора України на Кубку світу, Європейська федерація замість покарання росіянки ввела жорсткі правила для всіх:

  • гімнастки та ведучі повинні стояти обличчям до прапорів під час виконання національного гімну;
  • гімнастки не тиснуть руки під час церемонії нагородження;
  • уповноважені особи, що нагороджують гімнасток, не тиснуть руки спортсменкам;
  • фотосесія на п’єдесталі після церемонії нагородження є обов’язковою;
  • гімнастки, які посіли 2-ге та 3-тє місця, можуть підійти ближче до п’єдесталу переможниці, однак не мають права ставати на нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародна федерація гімнастики зняла санкції зі спортсменів РФ і Білорусі

Глобальна кампанія солідарності

На підтримку вчинку Софії та Варвари Українська федерація художньої гімнастики запустила масштабну цифрову кампанію #CloseYourEyesAndEars.

Усіх небайдужих закликають публікувати у соцмережах свої фото або відео із закритими очима чи вухами та хештегами #CloseYourEyesAndEars і #RememberUkraine. Для відео форматів пропонують накладати звук української сирени повітряної тривоги.

"Якщо ви солідарні з Україною та вважаєте, що людські життя важливіші за будь-які формальні протоколи, бюрократичні процедури чи регламенти — приєднуйтесь до нас. Це пам’ять про жертви та сльози українців, які неможливо приховати чи проігнорувати", - додали у федерації.

Також читайте: Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Автор: 

бойкот (95) гімн (95) спорт (1724) флешмоб (84) гімнастика (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Справжнім українкам-респект...
показати весь коментар
29.05.2026 21:53 Відповісти
+24
Респект Україночкам!❤️💙💛
показати весь коментар
29.05.2026 21:59 Відповісти
+12
треба підарів їбашити по максимуму щоб зниклли їхні гвмни з їніми гімняними країнами.
показати весь коментар
29.05.2026 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справжнім українкам-респект...
показати весь коментар
29.05.2026 21:53 Відповісти
Респект Україночкам!❤️💙💛
показати весь коментар
29.05.2026 21:59 Відповісти
Браво, детка!!!!!
показати весь коментар
29.05.2026 22:04 Відповісти
А як ім'я того хера, що щось там розказує нашім дівчатам після нагородження? Нема ні в кого інформації?
показати весь коментар
29.05.2026 22:04 Відповісти
треба вигравати, що б не слухати підарських гімнів!!!
що там дерюгіна........
показати весь коментар
29.05.2026 22:05 Відповісти
треба підарів їбашити по максимуму щоб зниклли їхні гвмни з їніми гімняними країнами.
показати весь коментар
29.05.2026 22:09 Відповісти
«Так, у вправах зі стрічкою перше місце "намалювали" росіянці Яні Заїкіній, а у вправах із м'ячем - білорусці Кірі Бабкевич.»
Читав уважно? Які ще питання?
показати весь коментар
29.05.2026 22:13 Відповісти
всі написи на заборє читаєш?
нема питань?

мабуть толік ніколи не бився на вулиці?
ти, або всіх ********* і спокійно обсцикаєш нападників!

або, валяєшся у своєму гімні і соплях і тебе осцикають.
а, там пиши на заборах, що огого.....
показати весь коментар
29.05.2026 22:17 Відповісти
Це не бокс, тут кацу морду не набьєш.
Як Вони мали виступити?
Хєрню пишеш
показати весь коментар
30.05.2026 09:48 Відповісти
Не надо было даже выходить на то награждение а ещё лучше, надо было победить чтобы звучал гимн Украины.
показати весь коментар
29.05.2026 22:10 Відповісти
гімн федерастів ,це колоніальна пісня ,"адна палка два струна ,я хазяїн ,всей с.рана " ...там етнічне сміття ...
показати весь коментар
29.05.2026 22:10 Відповісти
федерація ******** кацапські кроваві грошики =проплачені підари і шалави
показати весь коментар
29.05.2026 22:20 Відповісти
Захейтити краще федерацію яка допустила до змагань рашку та бульборашку...
показати весь коментар
29.05.2026 22:20 Відповісти
Тобто ціла купа наших чиновників , від депутатів до дипломатів , не змогли переконати Європу ВЗАГАЛІ не пускати громадян країни "лаптей і щєй" в Європу ?
показати весь коментар
30.05.2026 00:34 Відповісти
це до тих даунів на сайті що пишуть, а що європа і англія можуть зробити...да нічого. Скасувати санкції і дозволити кацапам жити, наче нічого не було. Такі ж потвори як і кацапи
показати весь коментар
30.05.2026 03:06 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2026 07:16 Відповісти
Какой тонкий coming out! Но не уточнил, что и в каком месте ему не хватает.
показати весь коментар
30.05.2026 12:26 Відповісти
Треба вигравати щоб не слухати бульбашів і кацапів.
показати весь коментар
30.05.2026 06:05 Відповісти
 
 