Українські гімнастки Країнська та Чубарова відмовилися слухати гімни Росії та Білорусі на ЧЄ-2026. ВIДЕО
На чемпіонаті Європи-2026 з художньої гімнастики українки Софія Країнська та Варвара Чубарова вдягнули навушники та закрили обличчя руками, коли на церемонії нагородження юніорок вмикали гімни РФ та Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Українська федерація художньої гімнастики та пише "Суспільне".
Зазначимо, що з 27 до 31 травня в болгарському місті Варна триває чемпіонат Європи-2026 з художньої гімнастики. Це Євро став першим турніром від початку повномасштабного вторгнення, де представниці країн-агресорок змагаються взагалі без обмежень — нещодавно Європейська федерація гімнастики зняла з них усі санкції.
Бойкот українок
Так, у вправах зі стрічкою перше місце "намалювали" росіянці Яні Заїкіній, а у вправах із м’ячем — білорусці Кірі Бабкевич. Українки Країнська та Чубарова вибороли у цих дисциплінах срібло та бронзу. Опинившись на одному п'єдесталі з представницями країн-вбивць, наші спортсменки знайшли спосіб висловити свій бойкот: вдягнули навушники та закрили обличчя руками.
Українки не могли просто відвернутися від прапорів під час виконання гімну чи покинути п'єдестал, адже після того, як у березні російська гімнастка Софія Ільтерякова зневажливо стала спиною до прапора України на Кубку світу, Європейська федерація замість покарання росіянки ввела жорсткі правила для всіх:
- гімнастки та ведучі повинні стояти обличчям до прапорів під час виконання національного гімну;
- гімнастки не тиснуть руки під час церемонії нагородження;
- уповноважені особи, що нагороджують гімнасток, не тиснуть руки спортсменкам;
- фотосесія на п’єдесталі після церемонії нагородження є обов’язковою;
- гімнастки, які посіли 2-ге та 3-тє місця, можуть підійти ближче до п’єдесталу переможниці, однак не мають права ставати на нього.
Глобальна кампанія солідарності
На підтримку вчинку Софії та Варвари Українська федерація художньої гімнастики запустила масштабну цифрову кампанію #CloseYourEyesAndEars.
Усіх небайдужих закликають публікувати у соцмережах свої фото або відео із закритими очима чи вухами та хештегами #CloseYourEyesAndEars і #RememberUkraine. Для відео форматів пропонують накладати звук української сирени повітряної тривоги.
"Якщо ви солідарні з Україною та вважаєте, що людські життя важливіші за будь-які формальні протоколи, бюрократичні процедури чи регламенти — приєднуйтесь до нас. Це пам’ять про жертви та сльози українців, які неможливо приховати чи проігнорувати", - додали у федерації.
