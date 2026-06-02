FIE зняла всі обмеження з фехтувальників РФ і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі
Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) ухвалив рішення повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань без жодних обмежень — з національною символікою, прапорами та гімнами.
Про це повідомляє пресслужба організації, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі рішення
Згідно з оприлюдненим рішенням виконкому FIE, відбілювання росіян та білорусів стартує вже цього літа під час головного турніру сезону.
"Виконавчий комітет FIE ухвалив таке рішення: починаючи з чемпіонату світу з фехтування серед дорослих 2026 року в Гонконзі, всі захисні заходи буде знято, і спортсменів та офіційних осіб, які мають білоруські або російські паспорти, допустять до участі в усіх індивідуальних та командних змаганнях FIE під своїми національними абревіатурами, у національній формі, із прапорами й гімнами", - йдеться в заяві організації.
Контекст
- Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування минулого літа дозволила взяти участь у чемпіонаті світу в грузинському Тбілісі 40 спортсменам із російськими та білоруськими паспортами. Тоді їх пустили під прикриттям так званого "нейтрального статусу".
- Проте згодом журналісти та моніторингові групи виявили, що серед допущених "нейтральних" атлетів була ціла низка чинних військовослужбовців, безпосередньо пов'язаних з армією РФ та силовими структурами окупантів.
