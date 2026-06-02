FIE зняла всі обмеження з фехтувальників РФ і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) ухвалив рішення повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань без жодних обмежень — з національною символікою, прапорами та гімнами.

Деталі рішення

Згідно з оприлюдненим рішенням виконкому FIE, відбілювання росіян та білорусів стартує вже цього літа під час головного турніру сезону.

"Виконавчий комітет FIE ухвалив таке рішення: починаючи з чемпіонату світу з фехтування серед дорослих 2026 року в Гонконзі, всі захисні заходи буде знято, і спортсменів та офіційних осіб, які мають білоруські або російські паспорти, допустять до участі в усіх індивідуальних та командних змаганнях FIE під своїми національними абревіатурами, у національній формі, із прапорами й гімнами", - йдеться в заяві організації.

Контекст 

  • Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування минулого літа дозволила взяти участь у чемпіонаті світу в грузинському Тбілісі 40 спортсменам із російськими та білоруськими паспортами. Тоді їх пустили під прикриттям так званого "нейтрального статусу".
  • Проте згодом журналісти та моніторингові групи виявили, що серед допущених "нейтральних" атлетів була ціла низка чинних військовослужбовців, безпосередньо пов'язаних з армією РФ та силовими структурами окупантів.

Топ коментарі
+5
Принял решение просто так, бескорыстно? Безсеребренники, биляд.
показати весь коментар
02.06.2026 16:39 Відповісти
+3
Ну що сказать.... Заїб"сь!!!! Гроші не пахнуть, так??? Суки продажні.
показати весь коментар
02.06.2026 16:57 Відповісти
+2
"Тіхой сапой" повертають себе у цивілізований світ, ніби нічого й не сталось.
Це коштувало грошей? Звісно.
Але русня на такі речі - не шкодує.
Бо знає, що не тільки "армія, мова, віра".
показати весь коментар
02.06.2026 16:44 Відповісти
Золоті кацапські ржублики ще й не на таке здатні.
показати весь коментар
02.06.2026 16:41 Відповісти
Дають дозвіл пда-м там де можливі перемоги, щоб поставити під гімн пдр-ий і ганчірку пдр-в інші країни учасники... Хайль крикнули в гімнастиці і вже у фехтуванні... пдр ці функціонери..
показати весь коментар
02.06.2026 16:44 Відповісти
Тільки одне питання - за скільки. Та на скільки нових мільйонерів побільшало
показати весь коментар
02.06.2026 16:48 Відповісти
"цивілізований світ" веде свою війну проти України 🤔
показати весь коментар
02.06.2026 16:49 Відповісти
Капець скільки в світовому спорті гавноїдів...
показати весь коментар
02.06.2026 16:49 Відповісти
Так давно відомо, що кацапня своїх голодом заморе, але грошики на захмарні хабарі знайде. Масове переписування на користь росії історичних документів в архівах Європи ще з часів Петра І і до нього по скромним оцінкам складало щорічно до десятої частини державних витрат. А тут якісь функціонери від спорту - тьху, копійки.
показати весь коментар
02.06.2026 16:51 Відповісти
але корупція тільки в Україні .
показати весь коментар
02.06.2026 17:00 Відповісти
Чергова контора з тухлими підарами.
показати весь коментар
02.06.2026 17:04 Відповісти
Значит українські фехтувальники, під час бою з парашниками ************ повинні знімати пуант.
показати весь коментар
02.06.2026 17:11 Відповісти
От пітєри! Як тут вже пропонували сьогодні, може поштрикать цих кацапських спортсменів голкою з отрутою в гонконзській вуличній штовханині. Та хоч би не з отрутою, а з забороненими речовинами, щоб їх відсторонили за допінг.
показати весь коментар
02.06.2026 17:39 Відповісти
Терористи і дітовбивці. Мене вже верне від всіх цих ігор на крові. І даже похер скільки там призів Україна заробить. Це все одно що виграти кістку на святі в людоїдів
показати весь коментар
02.06.2026 17:42 Відповісти
Все, повії з МОК вже не взмозі далі триматися без російських грошей. Нічого особистого - лише бізнес...
показати весь коментар
02.06.2026 18:11 Відповісти
 
 