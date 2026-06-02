FIE зняла всі обмеження з фехтувальників РФ і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) ухвалив рішення повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань без жодних обмежень — з національною символікою, прапорами та гімнами.

Про це повідомляє пресслужба організації, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі рішення

Згідно з оприлюдненим рішенням виконкому FIE, відбілювання росіян та білорусів стартує вже цього літа під час головного турніру сезону.

"Виконавчий комітет FIE ухвалив таке рішення: починаючи з чемпіонату світу з фехтування серед дорослих 2026 року в Гонконзі, всі захисні заходи буде знято, і спортсменів та офіційних осіб, які мають білоруські або російські паспорти, допустять до участі в усіх індивідуальних та командних змаганнях FIE під своїми національними абревіатурами, у національній формі, із прапорами й гімнами", - йдеться в заяві організації.

Контекст

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування минулого літа дозволила взяти участь у чемпіонаті світу в грузинському Тбілісі 40 спортсменам із російськими та білоруськими паспортами. Тоді їх пустили під прикриттям так званого "нейтрального статусу".

Проте згодом журналісти та моніторингові групи виявили, що серед допущених "нейтральних" атлетів була ціла низка чинних військовослужбовців, безпосередньо пов'язаних з армією РФ та силовими структурами окупантів.

