Двох українських параармреслерів оштрафували в Угорщині після відмови стояти на п’єдесталі під гімн РФ

Двох українських параспортсменів оштрафували на міжнародних змаганнях з армреслінгу в Будапешті за демонстративний бойкот церемонії нагородження. Українці залишили п'єдестал пошани під час виконання російського гімну.

Про це "Суспільному" розповів один із них — майстер спорту міжнародного класу з Житомира Дмитро Луцишин, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про інцидент?

Міжнародний турнір проходив в Угорщині у період з 8 по 20 травня. За результатами боротьби представники збірної України вибороли дві високі нагороди: колега Луцишина по команді посів другу сходинку, а сам Дмитро завоював бронзову медаль.

Проте під час фінальних урочистостей українці ухвалили рішення піти з подіуму.

"Я не хотів стояти із суперником, держава якого є агресором проти моєї країни. Ми з колегою порадилися з тренером і вирішили залишити подіум. Неприпустимо було слухати гімн країни-агресора", - пояснив Луцишин.

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За цей вчинок міжнародна федерація наклала на кожного з українських атлетів грошове стягнення у розмірі 250 євро — нібито за "порушення затвердженого регламенту" церемонії нагородження.

Агресивна поведінка росіян та шок батьків під обстрілами

Луцишин також розповів, що російські спортсмени протягом усього турніру поводилися максимально провокаційно та зухвало. Вони регулярно освистували українців, але водночас намагалися лізти до наших атлетів із рукостисканнями.

Одразу після церемонії житомирського спортсмена відправили на допінг-контроль. Офіцер місії поцікавився причинами його демаршу.

"Я пояснюю, що в нас війна з Росією йде і ракети над хатою літають, бомблять нас", - розповів спортсмен.

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Батьки Дмитра дізналися про штраф для сина-призера в один із найважчих моментів — одразу після чергового масованого ракетного обстрілу Києва, який загарбники влаштували у ніч з 14 на 15 травня.

"Вони були в шоці від того, що тут нас обстрілюють, ми відстоюємо свою громадянську позицію, а нас штрафують за це", - додав Луцишин.