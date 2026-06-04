УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6716 відвідувачів онлайн
Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання Російські спортсмени
1 197 16

Двох українських параармреслерів оштрафували в Угорщині після відмови стояти на п’єдесталі під гімн РФ

Майстер спорту України міжнародного класу з параармреслінгу Дмитро Луцишин

Двох українських параспортсменів оштрафували на міжнародних змаганнях з армреслінгу в Будапешті за демонстративний бойкот церемонії нагородження. Українці залишили п'єдестал пошани під час виконання російського гімну.

Про це "Суспільному" розповів один із них — майстер спорту міжнародного класу з Житомира Дмитро Луцишин, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про інцидент?

Міжнародний турнір проходив в Угорщині у період з 8 по 20 травня. За результатами боротьби представники збірної України вибороли дві високі нагороди: колега Луцишина по команді посів другу сходинку, а сам Дмитро завоював бронзову медаль.

Проте під час фінальних урочистостей українці ухвалили рішення піти з подіуму.

"Я не хотів стояти із суперником, держава якого є агресором проти моєї країни. Ми з колегою порадилися з тренером і вирішили залишити подіум. Неприпустимо було слухати гімн країни-агресора", - пояснив Луцишин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": FIE зняла всі обмеження з фехтувальників РФ і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі

  • За цей вчинок міжнародна федерація наклала на кожного з українських атлетів грошове стягнення у розмірі 250 євро — нібито за "порушення затвердженого регламенту" церемонії нагородження.

Агресивна поведінка росіян та шок батьків під обстрілами

Луцишин також розповів, що російські спортсмени протягом усього турніру поводилися максимально провокаційно та зухвало. Вони регулярно освистували українців, але водночас намагалися лізти до наших атлетів із рукостисканнями.

Одразу після церемонії житомирського спортсмена відправили на допінг-контроль. Офіцер місії поцікавився причинами його демаршу.

"Я пояснюю, що в нас війна з Росією йде і ракети над хатою літають, бомблять нас", - розповів спортсмен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські гімнастки Країнська та Чубарова відмовилися слухати гімни Росії та Білорусі на ЧЄ-2026. ВIДЕО

Батьки Дмитра дізналися про штраф для сина-призера в один із найважчих моментів — одразу після чергового масованого ракетного обстрілу Києва, який загарбники влаштували у ніч з 14 на 15 травня. 

"Вони були в шоці від того, що тут нас обстрілюють, ми відстоюємо свою громадянську позицію, а нас штрафують за це", - додав Луцишин.

Автор: 

Угорщина (3013) гімн (96) спорт (1731)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А нєх їздити на заходи, куди пускають псоту. Із лаптєм на квадратному кілометрі срати має бути взападло, не кажучи вже про якісь змагання
показати весь коментар
04.06.2026 23:51 Відповісти
+11

250 евро - это и есть настоящая цена ВЕНГРИИ
ДЕШЕВКИ ПРОДАЖНЫЕ!!!
показати весь коментар
04.06.2026 23:52 Відповісти
+9
в киримли є гарна традиція - скидатись на штраф рашиських окупантів "мідяками", під суд штраф приносять відрами

на яку адресу можна надіслати мадярським організаторам змагань свою жменю центів, які у мене валяються після мандрів по Європі ?



Кримський марафон: татари вже вдруге зібрали багатотисячну суму штрафу монетами 10 рублів

.
показати весь коментар
05.06.2026 00:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай ідуть вони *****, я б не платив би ні копійки, а краще відпіздив би тих кацапів щоб весь світ бачив як з ними треба поступати!
показати весь коментар
04.06.2026 23:51 Відповісти
А нєх їздити на заходи, куди пускають псоту. Із лаптєм на квадратному кілометрі срати має бути взападло, не кажучи вже про якісь змагання
показати весь коментар
04.06.2026 23:51 Відповісти

250 евро - это и есть настоящая цена ВЕНГРИИ
ДЕШЕВКИ ПРОДАЖНЫЕ!!!
показати весь коментар
04.06.2026 23:52 Відповісти
задорого, явно ціну задирають

г....на вони варті після накладання таких штрафів

.
показати весь коментар
05.06.2026 00:02 Відповісти
" Вєнгрія", вона ж Угорщина до цьго має таке ж відношення як таксист до дій пассажира, що не сплачує аліменти, чи регулярно лупцює сусідів.. Штрафували-ОРГАНІЗАТОРИ ТУРНІРУ.
показати весь коментар
05.06.2026 01:06 Відповісти
світ ********
показати весь коментар
04.06.2026 23:57 Відповісти
Ні, він такий був завжди. Ми просто не вчили правдиву історію.
показати весь коментар
05.06.2026 01:04 Відповісти
в киримли є гарна традиція - скидатись на штраф рашиських окупантів "мідяками", під суд штраф приносять відрами

на яку адресу можна надіслати мадярським організаторам змагань свою жменю центів, які у мене валяються після мандрів по Європі ?



Кримський марафон: татари вже вдруге зібрали багатотисячну суму штрафу монетами 10 рублів

.
показати весь коментар
05.06.2026 00:00 Відповісти
я би ще підписав ті ящики з мідяками "зарплата руснявих смоктунців з духом рузкава міра"... і обісцяв би вміст.
показати весь коментар
05.06.2026 00:11 Відповісти
Нашим параспортсменам щира подяка за свою тверду
позицію не стояти поруч з терористами , які знищують нашу країну !!
ганьба угорцям 🤬
показати весь коментар
05.06.2026 00:03 Відповісти
хлопцям-спортсменам подяка за медалі, а ще більше за пох на кацапський гімн !
показати весь коментар
05.06.2026 00:08 Відповісти
А кажете відносини з мадярами покращуються. Як були вони гнидами так і залишились і не тіште себе ілюзіями то не буде розчарувань
показати весь коментар
05.06.2026 00:31 Відповісти
Доречі частина рашистських паралімпійців це терористи які воювали проти України, гвалтували і вбивали жінок і дітей. Чому на змаганнях про це не озвучують? Той хто поділяє погляди маніяків і вбивць сам таким же являється
показати весь коментар
05.06.2026 00:34 Відповісти
В ЄС слухають гімн фашистів і вважають це за норму? Чи угорщина вже не в ЄС? Нема слів, одні матюки.
показати весь коментар
05.06.2026 00:42 Відповісти
У цій ганебній ситуації хейтити треба насамперед організаторів - Всесвітню федерацію армрестлінгу (WAF) та Європейську федерацію (EAF). Це саме вони пробили чергове дно!
показати весь коментар
05.06.2026 01:23 Відповісти
 
 