МОК змінив Олімпійську хартію, що відкриває шлях до повного повернення Росії у міжнародний спорт

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вніс зміни до Олімпійської хартії, які спрямовані на посилення "нейтральності" спорту від будь-якого політичного втручання. Це де-факто відкриває шлях до повноцінного повернення Російської Федерації та її атлетів до світових змагань без жодних політичних та безпекових обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційні рішення сесії МОК в Лозанні та публікацію інформаційного агентства Reuters.

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Узаконена "нейтральність"

Відповідно до затверджених у Лозанні змін, у МОК прагнуть "забезпечити нейтральність спорту в будь-який час". Оновлена Хартія тепер вимагає, щоб олімпійський рух залишався недоторканним для "урядового, культурного, суспільного чи економічного тиску".

Офіційно у МОК запевняють, що реформи мають виключно благородну мету — захистити змагання від зовнішнього впливу та не допустити використання Олімпіад у політичних цілях. Проте ці формулювання є прямою юридичною лазівкою, яка нівелює чинні бар'єри для повернення Росії у міжнародний спорт, попри триваючі бойові дії в Україні.

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Рішення Комітету вже викликало хвилю критики з боку правозахисних організацій. Генеральний директор адвокаційної групи Global Athlete Роб Келер відверто назвав крок МОК легалізацією воєнних злочинів на спортивних аренах.

"Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і повторні порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодою для повної участі", - цитує Reuters Келера.

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Покроковий відступ від санкцій

Нагадаємо, у травні МОК зняв усі обмеження з білоруських спортсменів. Зросли припущення, що подібне рішення може бути прийнято і для Росії в найближчі місяці.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року МОК рекомендував міжнародним федераціям повністю відсторонити спортсменів з РФ та Білорусі. Проте вже у листопаді того ж року риторика змінилася: в організації почали просувати тезу про допуск атлетів "незалежно від політичних конфліктів", фактично забувши, що до цього проти Росії також діяли жорсткі обмеження за масштабні допінгові порушення на зимовій Олімпіаді-2014 в Сочі.

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