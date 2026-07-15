Міжнародна федерація гандболу допустила Росію та Білорусь до змагань

Міжнародна федерація гандболу (IHF) повністю зняла санкції зі збірних Росії та Білорусі, які були запроваджені в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ та Білорусь виступатимуть зі своєю символікою

Відповідне рішення Міжнародна федерація гандболу ухвалила після того, як минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії.

Відтак Росія та Білорусь можуть брати участь у турнірах зі своєю національною символікою: прапором та гімном.

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Що передувало?

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.

28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в "нейтральному" статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну.

На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту.

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