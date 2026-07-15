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Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання Санкції проти Білорусі Санкції проти російських спортсменів
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Міжнародна федерація гандболу допустила Росію та Білорусь до змагань

гандбол

Міжнародна федерація гандболу (IHF) повністю зняла санкції зі збірних Росії та Білорусі, які були запроваджені в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ та Білорусь виступатимуть зі своєю символікою 

Відповідне рішення Міжнародна федерація гандболу ухвалила після того, як минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії.

Відтак Росія та Білорусь можуть брати участь у турнірах зі своєю національною символікою: прапором та гімном.

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Що передувало?

  • Напередодні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.
  • 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в "нейтральному" статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну.
  • На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту.

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Білорусь (8204) росія (70845) санкції (13295) спорт (1760)
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Топ коментарі
+6
Міжнародна федерація гандболу перетворилася у Міжнародну федерацію гандонболу.
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15.07.2026 19:54 Відповісти
+3
гандонів*
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15.07.2026 19:55 Відповісти
+3
Всі оці спортсмени та їхні федерації просто тупорилі дебіли. Їм аби гроші платили. А хто їх буде платити - байдуже. Особливо це стосується контактних видів спорту, або, грубо кажучи, мордобою. Там у русні одне з найпотужніжих лоббі. На другому місці футбол. І далі всі інші.
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15.07.2026 20:00 Відповісти

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