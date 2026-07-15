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Міжнародна федерація гандболу допустила Росію та Білорусь до змагань
Міжнародна федерація гандболу (IHF) повністю зняла санкції зі збірних Росії та Білорусі, які були запроваджені в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це йдеться на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.
РФ та Білорусь виступатимуть зі своєю символікою
Відповідне рішення Міжнародна федерація гандболу ухвалила після того, як минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії.
Відтак Росія та Білорусь можуть брати участь у турнірах зі своєю національною символікою: прапором та гімном.
Що передувало?
- Напередодні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.
- 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в "нейтральному" статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну.
- На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту.
Топ коментарі
+6 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар15.07.2026 19:54 Відповісти Посилання
+3 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар15.07.2026 19:55 Відповісти Посилання
+3 Randall Flag #387882
показати весь коментар15.07.2026 20:00 Відповісти Посилання
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