МОК рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року

7 липня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з жовтня 2023 року. Також скасовано рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів в міжнародних змаганнях.

Про це йдеться в пресрелізі МОК, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення

Згідно з офіційною заявою Виконавчого комітету МОК, таке рішення ухвалили з огляду на те, що Російський олімпійський комітет виключив зі свого складу регіональні спортивні організації з тимчасово окупованих територій України та письмово підтвердив, що не здійснюватиме там жодної діяльності.

Також Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати всі обмеження з російських спортсменів, які діяли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тепер кожна міжнародна федерація самостійно ухвалюватиме рішення, чи допускати до участі у спортивних змаганнях росіян під їхньою національною символікою.

Відтепер усі російські спортсмени, які планують повернутися до міжнародних турнірів, зобов'язані лише виконувати стандартні процедури, зокрема відповідати загальним антидопінговим вимогам. Питання про те, чи дозволять росіянам використовувати державний прапор, національний гімн, триколорні кольори або іншу символіку під час майбутніх Олімпійських ігор, наразі залишається відкритим — у МОК пообіцяли ухвалити відповідне рішення "у відповідний час".

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Збереження урядового бану

Попри серйозні поступки для російських атлетів, деякі обмеження все ж залишаться в силі. Зокрема, МОК підтвердив свій намір надалі не проводити жодних міжнародних турнірів під своєю егідою на території Росії, а також повністю заборонив запрошувати на будь-які олімпійські заходи російських урядовців, міністрів чи офіційних чиновників.

Паралельно з цим очільники організації спробували заспокоїти українське суспільство, зауваживши, що їхня політична позиція щодо засудження російського вторгнення в Україну не зазнала змін, а фінансова та моральна підтримка української олімпійської спільноти триватиме.

"МОК має орієнтуватися в складних реаліях та наслідках поточного геополітичного контексту. На тлі зростаючої глобальної нестабільності та конфліктів МОК повинен підтримувати свою місію щодо збереження ціннісної та справді глобальної спортивної платформи, яка дає надію світові", — резюмували в пресрелізі.

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Покроковий відступ від санкцій