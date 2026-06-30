Міжнародний союз ковзанярів допустив росіян та білорусів до змагань у "нейтральному" статусі

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив російських та білоруських спортсменів у "нейтральному" статусі до змагань під своєю егідою.

Про це йдеться на сайті союзу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, спортсмени з Росії та Білорусі зможуть брати участь у змаганнях без предметів державного розпізнавання, а саме національних прапорів, національної форми та національних гімнів.

Заборона на участь представників РФ та РБ у фігурному катанні, шорттреку і ковзанярському спорті тривала від початку повномасштабного вторгнення до сезону 2025/26.

"Рада ISU продовжує закликати до припинення всіх поточних конфліктів у світі та засуджує збройні конфлікти. ISU надала фінансову підтримку українським фігуристам через різні ініціативи, зокрема Програму розвитку ISU, внески на користь Української федерації фігурного катання та програму підтримки переміщених фігуристів. Наразі Рада ISU розглядає наступний етап цієї підтримки", - зазначається у повідомленні союзу.

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