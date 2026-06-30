Международный союз конькобежцев допустил россиян и белорусов к соревнованиям в "нейтральном" статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов в "нейтральном" статусе к соревнованиям под своей эгидой.

Об этом говорится на сайте союза, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в соревнованиях без атрибутов государственной идентификации, а именно - национальных флагов, национальной формы и национальных гимнов.

Запрет на участие представителей РФ и РБ в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте действовал с начала полномасштабного вторжения до сезона 2025/26.

"Совет ISU продолжает призывать к прекращению всех текущих конфликтов в мире и осуждает вооруженные конфликты. ISU оказала финансовую поддержку украинским фигуристам в рамках различных инициатив, в частности Программы развития ISU, пожертвований в пользу Украинской федерации фигурного катания и программы поддержки перемещенных фигуристов. В настоящее время Совет ISU рассматривает следующий этап этой поддержки", - отмечается в сообщении союза.

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