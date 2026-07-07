МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с октября 2023 года. Также отменены рекомендации об ограничении участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Об этом говорится в пресс-релизе МОК, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали решения

Согласно официальному заявлению Исполнительного комитета МОК, такое решение было принято в связи с тем, что Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные спортивные организации с временно оккупированных территорий Украины и письменно подтвердил, что не будет осуществлять там никакой деятельности.

Также Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов, действовавшие после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Теперь каждая международная федерация самостоятельно будет принимать решение о допуске россиян к участию в спортивных соревнованиях под их национальной символикой.

Отныне все российские спортсмены, планирующие вернуться на международные турниры, обязаны лишь выполнять стандартные процедуры, в частности, соответствовать общим антидопинговым требованиям. Вопрос о том, разрешат ли россиянам использовать государственный флаг, национальный гимн, триколорные цвета или другую символику во время предстоящих Олимпийских игр, пока остается открытым — в МОК пообещали принять соответствующее решение "в надлежащее время".

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Сохранение правительственного запрета

Несмотря на серьезные уступки в отношении российских спортсменов, некоторые ограничения все же останутся в силе. В частности, МОК подтвердил свое намерение и впредь не проводить никаких международных турниров под своей эгидой на территории России, а также полностью запретил приглашать на любые олимпийские мероприятия российских правительственных чиновников, министров или официальных лиц.

Параллельно с этим руководители организации попытались успокоить украинское общество, отметив, что их политическая позиция в отношении осуждения российского вторжения в Украину не изменилась, а финансовая и моральная поддержка украинского олимпийского сообщества будет продолжаться.

"МОК должен ориентироваться в сложных реалиях и последствиях текущего геополитического контекста. На фоне растущей глобальной нестабильности и конфликтов МОК должен поддерживать свою миссию по сохранению ценностной и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дарит надежду миру", — резюмировали в пресс-релизе.

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Постепенный отход от санкций