Міжнародний союз велосипедистів зняв усі обмеження з білоруських спортсменів

Міжнародний союз велосипедистів дозволив білоруським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях під національним прапором. Для російських атлетів частину обмежень також послаблено, але без символіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт UCI.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Послаблення для білорусів

Згідно із заявою, рішення ухвалили на засіданні керівного комітету UCI, яке відбулося в період із 2 до 4 червня в італійському місті Дезенцано-дель-Гарда.

"По-перше, і відповідно до рекомендації Виконавчої ради МОК від 7 травня 2026 року, Білорусь виключається зі сфери дії спеціального регламенту. Таким чином, участь білоруських національних команд та спортсменів у заходах міжнародного календаря UCI, включаючи Кубки світу UCI та Чемпіонати світу UCI, дозволяється, а всі обмеження, що стосуються протокольних питань, символіки та емблем, знімаються", – йдеться в пресрелізі.

Дивіться: Українка Олійникова про можливе повернення росіян і білорусів у теніс під своїми прапорами: "Це те ж саме, що вийти на корт зі свастикою". ВIДЕО

Послаблення для росіян

Крім цього, послаблення були і для росіян. Тепер їм більше не потрібно подавати заяви на отримання статусу "індивідуального нейтрального спортсмена". Зокрема, їм дозволили змагатися в командних змаганнях. Однак національна символіка залишиться під забороною.

"На них, як і раніше, поширюються вимоги нейтральності... Таким чином, будь-які згадки про Росію залишаються під забороною, зокрема в стартових списках, протоколах результатів і телевізійній графіці, а національні емблеми та символи, як і раніше, заборонені, зокрема, на майках та екіпіровці гонщиків", - ідеться в заяві.

Також читайте: Мінспорту України звинуватило міжнародні федерації у "здачі позицій" через РФ і Білорусь