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Новини Санкції проти російських спортсменів
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Міжнародний союз велосипедистів зняв усі обмеження з білоруських спортсменів

Міжнародний союз велосипедистів

Міжнародний союз велосипедистів дозволив білоруським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях під національним прапором. Для російських атлетів частину обмежень також послаблено, але без символіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт UCI.

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Послаблення для білорусів

Згідно із заявою, рішення ухвалили на засіданні керівного комітету UCI, яке відбулося в період із 2 до 4 червня в італійському місті Дезенцано-дель-Гарда.

"По-перше, і відповідно до рекомендації Виконавчої ради МОК від 7 травня 2026 року, Білорусь виключається зі сфери дії спеціального регламенту. Таким чином, участь білоруських національних команд та спортсменів у заходах міжнародного календаря UCI, включаючи Кубки світу UCI та Чемпіонати світу UCI, дозволяється, а всі обмеження, що стосуються протокольних питань, символіки та емблем, знімаються", – йдеться в пресрелізі.

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Послаблення для росіян

Крім цього, послаблення були і для росіян. Тепер їм більше не потрібно подавати заяви на отримання статусу "індивідуального нейтрального спортсмена". Зокрема, їм дозволили змагатися в командних змаганнях. Однак національна символіка залишиться під забороною.

"На них, як і раніше, поширюються вимоги нейтральності... Таким чином, будь-які згадки про Росію залишаються під забороною, зокрема в стартових списках, протоколах результатів і телевізійній графіці, а національні емблеми та символи, як і раніше, заборонені, зокрема, на майках та екіпіровці гонщиків", - ідеться в заяві.

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Білорусь (8146) санкції (13207) спорт (1732) велосипедисти (123)
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Коли в Європі знову пролунають теракти з сотнями жертв із за того що ви пускаєте до себе терористів і агентів КГБ, щоб потім не скиглили суки.
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06.06.2026 21:24 Відповісти
Хроніки морального занепаду світу. Далі буде.
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06.06.2026 21:34 Відповісти
Джерело цього сморіду знаходиться у Білому домі, сам так, це смердить рудий гандон
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06.06.2026 21:36 Відповісти
Якби тяжко нам не було, пам'ятаємо - УСІМ *****!!! Чуже горе не болить, а гроші - не пахнуть.
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06.06.2026 21:39 Відповісти
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06.06.2026 21:42 Відповісти
Керівництво - в миротворець. Майбутній очільник ГУР, умовний генерал-полковник Червінський дасть їм ради, після зміни влади і ліквідації топ-зрадників.
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06.06.2026 21:46 Відповісти
просто ******
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06.06.2026 22:54 Відповісти
Как у профессионального водителя АВТО в Латвии у меня давно было подозрение что все велосипедисты п*******!!!
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06.06.2026 23:30 Відповісти
 
 