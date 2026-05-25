Мінспорту України звинуватило міжнародні федерації у "здачі позицій" через РФ і Білорусь
Міністерство молоді та спорту України виступило із заявою після рішень міжнародних федерацій щодо пом’якшення обмежень для спортсменів із Росії та Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Мінмолодьспорту.
Що заявили у міністерстві
У відомстві заявили, що частина міжнародних спортивних федерацій "здає моральні позиції" під тиском та лобізмом Росії.
У Мінмолодьспорту нагадали, що міжнародні федерації гімнастики та боротьби дозволили представникам РФ і Білорусі виступати без обмежень. Аналогічні рішення щодо білорусів ухвалили Всесвітня боксерська організація та Міжнародний союз сучасного п’ятиборства.
У заяві наголосили, що повернення російських спортсменів суперечить принципам Олімпійської хартії.
Якою буде позиція України
У міністерстві заявили, що Україна не планує відмовлятися від участі у міжнародних змаганнях.
Там підкреслили, що українські спортсмени мають продовжувати виступи, здобувати медалі та представляти державу на міжнародній арені.
Також Мінмолодьспорту повідомило, що продовжує роботу з міжнародними партнерами у сферах дипломатичної адвокації, безпеки спортсменів та фіксації злочинів Росії.
гнати в три чорти оті всраті міжнародні організації!
Офіційними представниками України у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) є два постійні члени: https://noc-ukr.org/pages/team/members-of-the-ioc-in-ukraine
Національний олімпійський комітет України
Валерій Борзов - член МОК з 1994 року.
Сергій Бубка - член МОК з 1999 року.
А это не сдача позиций, не надо байкотировать эти соривнования?