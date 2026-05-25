Мінспорту України звинуватило міжнародні федерації у "здачі позицій" через РФ і Білорусь

Міністерство молоді та спорту України виступило із заявою після рішень міжнародних федерацій щодо пом’якшення обмежень для спортсменів із Росії та Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Мінмолодьспорту.

Що заявили у міністерстві

У відомстві заявили, що частина міжнародних спортивних федерацій "здає моральні позиції" під тиском та лобізмом Росії.

У Мінмолодьспорту нагадали, що міжнародні федерації гімнастики та боротьби дозволили представникам РФ і Білорусі виступати без обмежень. Аналогічні рішення щодо білорусів ухвалили Всесвітня боксерська організація та Міжнародний союз сучасного п’ятиборства.

У заяві наголосили, що повернення російських спортсменів суперечить принципам Олімпійської хартії.

Якою буде позиція України

У міністерстві заявили, що Україна не планує відмовлятися від участі у міжнародних змаганнях.

Там підкреслили, що українські спортсмени мають продовжувати виступи, здобувати медалі та представляти державу на міжнародній арені.

Також Мінмолодьспорту повідомило, що продовжує роботу з міжнародними партнерами у сферах дипломатичної адвокації, безпеки спортсменів та фіксації злочинів Росії.

