УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11433 відвідувача онлайн
Новини Санкції ЄС проти Білорусі Санкції проти російських спортсменів
399 6

Мінспорту України звинуватило міжнародні федерації у "здачі позицій" через РФ і Білорусь

Україна відреагувала на повернення росіян і білорусів до міжнародного спорту

Міністерство молоді та спорту України виступило із заявою після рішень міжнародних федерацій щодо пом’якшення обмежень для спортсменів із Росії та Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Мінмолодьспорту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що заявили у міністерстві

У відомстві заявили, що частина міжнародних спортивних федерацій "здає моральні позиції" під тиском та лобізмом Росії.

У Мінмолодьспорту нагадали, що міжнародні федерації гімнастики та боротьби дозволили представникам РФ і Білорусі виступати без обмежень. Аналогічні рішення щодо білорусів ухвалили Всесвітня боксерська організація та Міжнародний союз сучасного п’ятиборства.

У заяві наголосили, що повернення російських спортсменів суперечить принципам Олімпійської хартії.

Читайте: Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Якою буде позиція України

У міністерстві заявили, що Україна не планує відмовлятися від участі у міжнародних змаганнях.

Там підкреслили, що українські спортсмени мають продовжувати виступи, здобувати медалі та представляти державу на міжнародній арені.

Також Мінмолодьспорту повідомило, що продовжує роботу з міжнародними партнерами у сферах дипломатичної адвокації, безпеки спортсменів та фіксації злочинів Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародна федерація гімнастики зняла санкції зі спортсменів РФ і Білорусі

Білорусь (8121) росія (70138) санкції (13182)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У "міжнародних федераціях" продажні корумповані тварини.
показати весь коментар
25.05.2026 11:08 Відповісти
Цинічні продажні тварі.
показати весь коментар
25.05.2026 11:08 Відповісти
оце я розумію!
гнати в три чорти оті всраті міжнародні організації!
Офіційними представниками України у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) є два постійні члени: https://noc-ukr.org/pages/team/members-of-the-ioc-in-ukraine
Національний олімпійський комітет України

Валерій Борзов - член МОК з 1994 року.
Сергій Бубка - член МОК з 1999 року.

два відбитих совкових малороса!!!!!
показати весь коментар
25.05.2026 11:10 Відповісти
Там підкреслили, що українські спортсмени мають продовжувати виступи, здобувати медалі та представляти державу на міжнародній арені. Джерело: https://censor.net/ua/n4004918
А это не сдача позиций, не надо байкотировать эти соривнования?
показати весь коментар
25.05.2026 11:12 Відповісти
все через продажний МОК. Якщо ця контора дозволила то і іншим можно, особливо за великі гроші
показати весь коментар
25.05.2026 11:25 Відповісти
без американцев не обошлось....
показати весь коментар
25.05.2026 11:31 Відповісти
 
 