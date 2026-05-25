Минспорта Украины обвинило международные федерации в "сдаче позиций" из-за РФ и Беларуси

Украина отреагировала на возвращение россиян и белорусов в международный спорт

Министерство молодежи и спорта Украины выступило с заявлением после принятия международными федерациями решений о смягчении ограничений для спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Минмолодежи и спорта.

Что заявили в министерстве

В ведомстве заявили, что часть международных спортивных федераций "сдает моральные позиции" под давлением и лоббизмом России.

В Минмолодежьспорта напомнили, что международные федерации гимнастики и борьбы разрешили представителям РФ и Беларуси выступать без ограничений. Аналогичные решения в отношении белорусов приняли Всемирная боксерская организация и Международный союз современного пятиборья.

В заявлении подчеркнули, что возвращение российских спортсменов противоречит принципам Олимпийской хартии.

Какой будет позиция Украины

В министерстве заявили, что Украина не планирует отказываться от участия в международных соревнованиях.

Там подчеркнули, что украинские спортсмены должны продолжать выступления, завоевывать медали и представлять государство на международной арене.

Также Минмолодежи и спорта сообщило, что продолжает работу с международными партнерами в сферах дипломатической адвокации, безопасности спортсменов и фиксации преступлений России.

У "міжнародних федераціях" продажні корумповані тварини.
25.05.2026 11:08 Ответить
Цинічні продажні тварі.
25.05.2026 11:08 Ответить
оце я розумію!
гнати в три чорти оті всраті міжнародні організації!
Офіційними представниками України у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) є два постійні члени: https://noc-ukr.org/pages/team/members-of-the-ioc-in-ukraine
Національний олімпійський комітет України

Валерій Борзов - член МОК з 1994 року.
Сергій Бубка - член МОК з 1999 року.

два відбитих совкових малороса!!!!!
25.05.2026 11:10 Ответить
Там підкреслили, що українські спортсмени мають продовжувати виступи, здобувати медалі та представляти державу на міжнародній арені. Джерело: https://censor.net/ua/n4004918
А это не сдача позиций, не надо байкотировать эти соривнования?
25.05.2026 11:12 Ответить
все через продажний МОК. Якщо ця контора дозволила то і іншим можно, особливо за великі гроші
25.05.2026 11:25 Ответить
без американцев не обошлось....
25.05.2026 11:31 Ответить
Бабло ФСБ перемагає і Міжнародні Федерації....
25.05.2026 11:40 Ответить
 
 