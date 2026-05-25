Минспорта Украины обвинило международные федерации в "сдаче позиций" из-за РФ и Беларуси
Министерство молодежи и спорта Украины выступило с заявлением после принятия международными федерациями решений о смягчении ограничений для спортсменов из России и Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Минмолодежи и спорта.
Что заявили в министерстве
В ведомстве заявили, что часть международных спортивных федераций "сдает моральные позиции" под давлением и лоббизмом России.
В Минмолодежьспорта напомнили, что международные федерации гимнастики и борьбы разрешили представителям РФ и Беларуси выступать без ограничений. Аналогичные решения в отношении белорусов приняли Всемирная боксерская организация и Международный союз современного пятиборья.
В заявлении подчеркнули, что возвращение российских спортсменов противоречит принципам Олимпийской хартии.
Какой будет позиция Украины
В министерстве заявили, что Украина не планирует отказываться от участия в международных соревнованиях.
Там подчеркнули, что украинские спортсмены должны продолжать выступления, завоевывать медали и представлять государство на международной арене.
Также Минмолодежи и спорта сообщило, что продолжает работу с международными партнерами в сферах дипломатической адвокации, безопасности спортсменов и фиксации преступлений России.
гнати в три чорти оті всраті міжнародні організації!
Офіційними представниками України у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) є два постійні члени: https://noc-ukr.org/pages/team/members-of-the-ioc-in-ukraine
Національний олімпійський комітет України
Валерій Борзов - член МОК з 1994 року.
Сергій Бубка - член МОК з 1999 року.
два відбитих совкових малороса!!!!!
А это не сдача позиций, не надо байкотировать эти соривнования?