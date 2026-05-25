Минспорта Украины обвинило международные федерации в "сдаче позиций" из-за РФ и Беларуси

Министерство молодежи и спорта Украины выступило с заявлением после принятия международными федерациями решений о смягчении ограничений для спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Минмолодежи и спорта.

Что заявили в министерстве

В ведомстве заявили, что часть международных спортивных федераций "сдает моральные позиции" под давлением и лоббизмом России.

В Минмолодежьспорта напомнили, что международные федерации гимнастики и борьбы разрешили представителям РФ и Беларуси выступать без ограничений. Аналогичные решения в отношении белорусов приняли Всемирная боксерская организация и Международный союз современного пятиборья.

В заявлении подчеркнули, что возвращение российских спортсменов противоречит принципам Олимпийской хартии.

Какой будет позиция Украины

В министерстве заявили, что Украина не планирует отказываться от участия в международных соревнованиях.

Там подчеркнули, что украинские спортсмены должны продолжать выступления, завоевывать медали и представлять государство на международной арене.

Также Минмолодежи и спорта сообщило, что продолжает работу с международными партнерами в сферах дипломатической адвокации, безопасности спортсменов и фиксации преступлений России.

