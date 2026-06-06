Международный союз велосипедистов снял все ограничения с белорусских спортсменов

Международный союз велосипедистов разрешил белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Для российских спортсменов часть ограничений также ослаблена, но без символики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт UCI.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смягчение ограничений для белорусов

Согласно заявлению, решение было принято на заседании руководящего комитета UCI, которое состоялось в период со 2 по 4 июня в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда.

"Во-первых, в соответствии с рекомендацией Исполнительного совета МОК от 7 мая 2026 года, Беларусь исключается из сферы действия специального регламента. Таким образом, участие белорусских национальных команд и спортсменов в мероприятиях международного календаря UCI, включая Кубки мира UCI и Чемпионаты мира UCI, разрешается, а все ограничения, касающиеся протокольных вопросов, символики и эмблем, снимаются", – говорится в пресс-релизе.

Смотрите: Украинка Олейникова о возможном возвращении россиян и белорусов в теннис под своими флагами: "Это то же самое, что выйти на корт со свастикой". ВИДЕО

Смягчение ограничений для россиян

Кроме того, послабления коснулись и россиян. Теперь им больше не нужно подавать заявления на получение статуса "индивидуального нейтрального спортсмена". В частности, им разрешили участвовать в командных соревнованиях. Однако национальная символика останется под запретом.

"На них, как и раньше, распространяются требования нейтральности... Таким образом, любые упоминания о России остаются под запретом, в частности в стартовых списках, протоколах результатов и телевизионной графике, а национальные эмблемы и символы, как и раньше, запрещены, в частности, на майках и экипировке гонщиков", — говорится в заявлении.

Читайте также: Минспорта Украины обвинило международные федерации в "сдаче позиций" из-за РФ и Беларуси