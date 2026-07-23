ЄС запровадив санкції проти міністра спорту РФ Дегтярьова та президента ФІДЕ Дворковича, - Бідний
Європейський Союз вніс до санкційного списку міністра спорту Росії та голову Олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова, а також президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадія Дворковича.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.
За словами міністра, Дегтярьов відкрито підтримує війну Росії проти України, а Дворкович, очолюючи ФІДЕ, просуває інтереси Кремля на міжнародній спортивній арені.
"Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті", – зазначив Бідний.
Він наголосив, що рішення Європейського Союзу підтверджує: кремлівським діячам та їхнім лобістам не місце у цивілізованій міжнародній спортивній спільноті.
Бідний також подякував європейським партнерам та єврокомісару Гленну Мікаллефу за підтримку цього рішення і запевнив, що Україна продовжить домагатися запровадження міжнародних санкцій проти всіх російських спортивних функціонерів, які підтримують агресію, а також недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань.
Як повідомлялося, 23 липня Комітет постійних представників держав-членів ЄС (Coreper) погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Остаточне рішення має бути затверджене Радою ЄС за письмовою процедурою.
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