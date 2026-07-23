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Новини Санкції ЄС проти Росії Санкції проти російських спортсменів
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ЄС запровадив санкції проти міністра спорту РФ Дегтярьова та президента ФІДЕ Дворковича, - Бідний

Бідний повідомив про включення Дегтярьова та Дворковича до санкційного списку ЄС

Європейський Союз вніс до санкційного списку міністра спорту Росії та голову Олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова, а також президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадія Дворковича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

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За словами міністра, Дегтярьов відкрито підтримує війну Росії проти України, а Дворкович, очолюючи ФІДЕ, просуває інтереси Кремля на міжнародній спортивній арені.

"Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті", – зазначив Бідний.

Він наголосив, що рішення Європейського Союзу підтверджує: кремлівським діячам та їхнім лобістам не місце у цивілізованій міжнародній спортивній спільноті.

Бідний також подякував європейським партнерам та єврокомісару Гленну Мікаллефу за підтримку цього рішення і запевнив, що Україна продовжить домагатися запровадження міжнародних санкцій проти всіх російських спортивних функціонерів, які підтримують агресію, а також недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань.

Як повідомлялося, 23 липня Комітет постійних представників держав-членів ЄС (Coreper) погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Остаточне рішення має бути затверджене Радою ЄС за письмовою процедурою.

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росія (70942) санкції (13325) ФІДЕ (9) Євросоюз (15438)
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Топ коментарі
+3
адмін, рф пишеться з МАЛЕНЬКОЇ літери
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23.07.2026 17:04 Відповісти
+1
Так це шо стосується лише кацапських функціонерів від спорту. А скільки ше іноземних функціонерів, котрих пуйло скупив оптом та у роздріб! Хоча б мішу платіні згадайте, рішалу від УЄФА.
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23.07.2026 17:24 Відповісти

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