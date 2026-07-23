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Послы ЕС достигли согласия по 21-му пакету санкций против России, - СМИ
Послы ЕС достигли соглашения по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.
Об этом "Суспільному" сообщил дипломат Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.
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"Сейчас завершается техническая работа, а письменная процедура для окончательного утверждения начнется сегодня после обеда", - сказал он.
Что предшествовало?
- Главы МИД стран ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.
- Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад - 15 января 2026 года.
- Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия - с оговорками в финансовой сфере.
- По данным СМИ, ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции
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