Корецкий договаривается с Литвой о помощи Украине на зимний период

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел беседу с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом по ключевым направлениям сотрудничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сергея Корецкого в Facebook.

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Евроинтеграция и политическая поддержка

В ходе беседы стороны обсудили поддержку евроинтеграции Украины. Украинский премьер поблагодарил литовского коллегу за последовательную поддержку.

"Украина возлагает большие надежды на председательство Литвы в Совете ЕС в 2027 году и последовательную поддержку нашей евроинтеграции. Правительство ускорит реализацию необходимых реформ на пути к членству в ЕС", - отметил Корецкий.

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Энергетика, оборона и санкции

Особое внимание уделили сотрудничеству в энергетической сфере. Речь шла о диверсификации поставок сжиженного газа и поддержке Украины в подготовке к зимнему периоду.

"Обсудили сотрудничество в энергетике: диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку в подготовке к зиме. А также усиление санкционного давления на Россию. Отдельно говорили о развитии оборонного сотрудничества и реализации инициативы Drone Deal", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию, развитие оборонного сотрудничества и реализацию инициативы Drone Deal.

Также Корецкий пригласил Миндаугаса Синкявичюса в ближайшее время посетить Украину.

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