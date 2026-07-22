Корецький домовляється з Литвою про допомогу Україні на зимовий період

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову з прем’єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом щодо ключових напрямків співпраці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сергія Корецького у Фейсбуці.

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Євроінтеграція та політична підтримка

Під час розмови сторони обговорили підтримку євроінтеграції України. Український прем’єр подякував литовському колезі за послідовну підтримку.

"Україна покладає великі сподівання на головування Литви в Раді ЄС у 2027 році та послідовну підтримку нашої євроінтеграції. Уряд прискорить реалізацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС", – зазначив Корецький.

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Енергетика, оборона і санкції

Окрему увагу приділили співпраці в енергетичній сфері. Йшлося про диверсифікацію постачань скрапленого газу та підтримку України в підготовці до зимового періоду.

"Обговорили співпрацю в енергетиці: диверсифікацію постачань скрапленого газу та підтримку в підготовці до зими. А також посилення санкційного тиску на росію. Окремо говорили про розвиток оборонної співпраці та реалізацію ініціативи Drone Deal", – наголосив прем’єр-міністр.

Крім того, сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію, розвиток оборонної співпраці та реалізацію ініціативи Drone Deal.

Також Корецький запросив Міндаугаса Сінкявічюса найближчим часом відвідати Україну.

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