Корецький домовляється з Литвою про допомогу Україні на зимовий період
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову з прем’єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом щодо ключових напрямків співпраці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сергія Корецького у Фейсбуці.
Євроінтеграція та політична підтримка
Під час розмови сторони обговорили підтримку євроінтеграції України. Український прем’єр подякував литовському колезі за послідовну підтримку.
"Україна покладає великі сподівання на головування Литви в Раді ЄС у 2027 році та послідовну підтримку нашої євроінтеграції. Уряд прискорить реалізацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС", – зазначив Корецький.
Енергетика, оборона і санкції
Окрему увагу приділили співпраці в енергетичній сфері. Йшлося про диверсифікацію постачань скрапленого газу та підтримку України в підготовці до зимового періоду.
"Обговорили співпрацю в енергетиці: диверсифікацію постачань скрапленого газу та підтримку в підготовці до зими. А також посилення санкційного тиску на росію. Окремо говорили про розвиток оборонної співпраці та реалізацію ініціативи Drone Deal", – наголосив прем’єр-міністр.
Крім того, сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію, розвиток оборонної співпраці та реалізацію ініціативи Drone Deal.
Також Корецький запросив Міндаугаса Сінкявічюса найближчим часом відвідати Україну.
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