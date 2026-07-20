Країни Балтії та Польща ймовірною стануть наступною ціллю РФ, - міністр оборони Литви Каунас

Росія не досягає поставлених цілей у війні проти України, тому Кремль може переключити увагу на Балтійський регіон і Польщу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас в ефірі LRT.

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Він наголосив, що росіяни не можуть перемогти на полі бою. І у самій РФ вже лунають вибухи, спостерігається дефіцит палива.

Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога.

"Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща", – сказав він.

Президент Литви попередив про можливі російські провокації проти країн НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може готувати провокації проти Польщі та країн Балтії, щоб перевірити єдність і готовність НАТО до колективної відповіді.

За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на інформації, отриманій литовською розвідкою. Вона підтверджує повідомлення, які кілька тижнів тому з'явилися у закордонних ЗМІ щодо можливих планів Москви.

Президент Литви зазначив, що потенційними цілями можуть стати об'єкти критичної інфраструктури в Польщі та країнах Балтії.

За його словами, Росія може використовувати як традиційні військові засоби, так і гібридні методи, зокрема диверсії, кібератаки та інші форми дестабілізації.

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