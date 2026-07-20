Країни Балтії та Польща ймовірною стануть наступною ціллю РФ, - міністр оборони Литви Каунас
Росія не досягає поставлених цілей у війні проти України, тому Кремль може переключити увагу на Балтійський регіон і Польщу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас в ефірі LRT.
Він наголосив, що росіяни не можуть перемогти на полі бою. І у самій РФ вже лунають вибухи, спостерігається дефіцит палива.
Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога.
"Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща", – сказав він.
Президент Литви попередив про можливі російські провокації проти країн НАТО
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може готувати провокації проти Польщі та країн Балтії, щоб перевірити єдність і готовність НАТО до колективної відповіді.
За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на інформації, отриманій литовською розвідкою. Вона підтверджує повідомлення, які кілька тижнів тому з'явилися у закордонних ЗМІ щодо можливих планів Москви.
Президент Литви зазначив, що потенційними цілями можуть стати об'єкти критичної інфраструктури в Польщі та країнах Балтії.
За його словами, Росія може використовувати як традиційні військові засоби, так і гібридні методи, зокрема диверсії, кібератаки та інші форми дестабілізації.
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