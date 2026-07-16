НАТО посилить захист Балтійського моря від гібридних загроз РФ, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Німеччина разом із союзниками по НАТО продовжить зміцнювати безпеку Балтійського моря, захист критичної інфраструктури та морських шляхів постачання від російських гібридних загроз, зокрема пов'язаних із діяльністю так званого "тіньового флоту" РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС ФРН, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Фінляндії.

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За словами Вадефуля, Альянс не дозволить Росії використовувати критичну інфраструктуру як ціль для атак та створювати загрози для морських маршрутів.

"Ми не дозволимо Москві перетворювати критичну інфраструктуру на мішень і наражати на небезпеку шляхи постачання, зокрема через занедбаний тіньовий флот. Саме тому ми, як партнери по НАТО, й надалі посилюватимемо місію Baltic Sentry", – наголосив він.

Росія використовує широкий спектр гібридних атак

У центрі переговорів глави МЗС Німеччини в Гельсінкі - підтримка України, безпека Балтійського моря, протидія російським гібридним загрозам, а також співпраця Німеччини та Фінляндії в рамках ЄС і НАТО.

Вадефуль підкреслив, що безпека Європи залежить не лише від ситуації в Україні.

"Безпека Європи сьогодні захищається не лише в Україні. Вона вирішується на фінсько-російському кордоні, у Балтійському морі та на європейських виборах – усюди, де Росія намагається здійснювати шкідливий вплив і розколювати наші суспільства", – заявив він.

У МЗС ФРН зазначили, що Москва застосовує диверсії, кібератаки, кампанії з дезінформації, глушіння GPS та атаки на критичну інфраструктуру. У Берліні наголошують, що тривалі збої супутникової навігації в Балтійському регіоні та інциденти поблизу фінського кордону безпосередньо зачіпають території країн НАТО та ЄС.

Вадефуль відвідає кордон із РФ та ознайомиться із захистом Балтійського моря

Під час візиту глава МЗС Німеччини відвідає прикордонний пункт Ваалімаа на фінсько-російському кордоні, який закритий для пасажирського руху з 2023 року. Також він ознайомиться з фінською системою цивільного захисту та підготовки резервістів.

Окрему увагу приділять морській безпеці: на борту патрульного корабля Turva Вадефуль ознайомиться із завданнями прикордонної служби та заходами із захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі.

Крім того, він проведе переговори з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен щодо подальшої підтримки України та зміцнення європейської безпеки.

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