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Новини Присутність РФ в Арктиці
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Росія та Китай нарощують присутність в Арктиці. Цю загрозу слід сприймати серйозно, - МЗС Німеччини

Німеччина попередила про загрозу від РФ та Китаю в Арктиці

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до посилення заходів стримування та оборони на північному фланзі НАТО з огляду на зростання гібридних загроз з боку Росії та посилення присутності Китаю в Арктиці.

Про це повідомляє DPA, передає Цензор.НЕТ.

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Попередження Німеччини про РФ

"Росія продовжує нарощувати військову присутність тут, в Арктиці, і намагається закріпити свій вплив у регіоні", — заявив Вадефуль на зустрічі з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде в місті Буде, за Полярним колом.

  • За його словами, можливості Росії в Арктиці та так званій Крайній Півночі "потрібно сприймати серйозно, зокрема з огляду на нашу безпеку в Центральній Європі".

Норвегія, додав міністр, відіграє ключову роль як "система раннього попередження НАТО за допомогою гідролокаторів та радарів у Північній Атлантиці".

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Про Китай

Вадефуль назвав цей регіон "головною артерією нашої безпеки й добробуту" — через підводні кабелі, інфраструктуру, морські й повітряні маршрути, що мають вирішальне значення для постачання до Німеччини та Європи. Саме тому, за його словами, Крайня Північ має "залишатися простором стабільності й співпраці".

Китай також посилює свою присутність в Арктиці, інвестуючи в стратегічну інфраструктуру та науково-дослідну діяльність, додав Вадефуль.

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Автор: 

Арктика (75) Німеччина (8142) Китай (5317) росія (70834) Вадефуль Йоганн (127)
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Топ коментарі
+2
Зараз Трамп почне співати свою улюблену пісню про Гренландію.
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14.07.2026 22:22 Відповісти

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