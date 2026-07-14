Росія та Китай нарощують присутність в Арктиці. Цю загрозу слід сприймати серйозно, - МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до посилення заходів стримування та оборони на північному фланзі НАТО з огляду на зростання гібридних загроз з боку Росії та посилення присутності Китаю в Арктиці.

Про це повідомляє DPA, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попередження Німеччини про РФ

"Росія продовжує нарощувати військову присутність тут, в Арктиці, і намагається закріпити свій вплив у регіоні", — заявив Вадефуль на зустрічі з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде в місті Буде, за Полярним колом.

За його словами, можливості Росії в Арктиці та так званій Крайній Півночі "потрібно сприймати серйозно, зокрема з огляду на нашу безпеку в Центральній Європі".

Норвегія, додав міністр, відіграє ключову роль як "система раннього попередження НАТО за допомогою гідролокаторів та радарів у Північній Атлантиці".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може посилити військовий тиск на НАТО в Арктиці, - ЗМІ

Про Китай

Вадефуль назвав цей регіон "головною артерією нашої безпеки й добробуту" — через підводні кабелі, інфраструктуру, морські й повітряні маршрути, що мають вирішальне значення для постачання до Німеччини та Європи. Саме тому, за його словами, Крайня Північ має "залишатися простором стабільності й співпраці".

Китай також посилює свою присутність в Арктиці, інвестуючи в стратегічну інфраструктуру та науково-дослідну діяльність, додав Вадефуль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО зберігає силу та єдність попри суперечки навколо Трампа, - Вадефуль