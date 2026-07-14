Россия и Китай наращивают присутствие в Арктике. Эту угрозу следует воспринимать всерьез, — МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал к усилению мер сдерживания и обороны на северном фланге НАТО в связи с ростом гибридных угроз со стороны России и усилением присутствия Китая в Арктике.

Об этом сообщает DPA, передает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение Германии в адрес РФ

"Россия продолжает наращивать военное присутствие здесь, в Арктике, и пытается укрепить свое влияние в регионе", — заявил Вадефуль на встрече с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде в городе Буде, за Полярным кругом.

По его словам, возможности России в Арктике и так называемом Крайнем Севере "нужно воспринимать всерьез, в частности с учётом нашей безопасности в Центральной Европе".

Норвегия, добавил министр, играет ключевую роль в качестве "системы раннего предупреждения НАТО с помощью гидролокаторов и радаров в Северной Атлантике".

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О Китае

Вадефуль назвал этот регион "главной артерией нашей безопасности и благополучия" — из-за подводных кабелей, инфраструктуры, морских и воздушных маршрутов, имеющих решающее значение для поставок в Германию и Европу. Именно поэтому, по его словам, Крайний Север должен "оставаться пространством стабильности и сотрудничества".

Китай также усиливает свое присутствие в Арктике, инвестируя в стратегическую инфраструктуру и научно-исследовательскую деятельность, добавил Вадефуль.

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