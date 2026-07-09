НАТО сохраняет силу и единство, несмотря на споры вокруг Трампа, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не считает НАТО ослабленным из-за недавних напряженных событий, связанных с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Вадефуль по завершении саммита НАТО в Анкаре подчеркнул, что Альянс остается единым.

"НАТО держится вместе", — заявил он.

Глава МИД Германии добавил, что к концу саммита Трамп явно встал на сторону европейских союзников США.

На вопрос, не приблизился ли НАТО к грани распада, Вадефуль ответил: "НАТО сильнее, чем когда-либо".

В то же время Вадефуль признал, что во время саммита прозвучали "раздражающие замечания".

"Но во время сегодняшнего внутреннего обсуждения мы были очень едины и четко изложили свою позицию друг другу. Кроме того, мы считаем американцев очень надежными партнерами во всех штабных структурах и во всех политических дискуссиях в рамках НАТО", — сказал он.

Европейские союзники берут на себя всё большую ответственность в рамках НАТО, отметил Вадефуль, добавив, что это положительный момент, поскольку позволяет им в определенной степени уменьшить свою зависимость от других.

Что этому предшествовало?

Трамп сразу после прибытия на саммит НАТО в Анкаре раскритиковал европейских партнеров и пригрозил дальнейшим выводом американских воинских подразделений из Европы. А на само мероприятие он, мол, приехал только ради президента Турции Реджепа Эрдогана.