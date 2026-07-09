НАТО зберігає силу та єдність попри суперечки навколо Трампа, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що не вважає НАТО ослабленим через нещодавні напружені події, пов’язані з президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда з посиланням на dpa.

Вадефуль після завершення саміту НАТО в Анкарі наголосив, що Альянс залишається єдиним.

"НАТО тримається разом", – заявив він.

Глава МЗС Німеччини додав, що до кінця саміту Трамп явно став на бік європейських союзників США.

На запитання, чи не наблизився НАТО до межі розпаду, Вадефуль відповів: "НАТО сильніше, ніж будь-коли".

Водночас Вадефуль визнав, що під час саміту пролунали "дратівливі зауваження".

"Але під час сьогоднішнього внутрішнього обговорення ми були дуже єдині й чітко висловили свою позицію один одному. Крім того, ми вважаємо американців дуже надійними партнерами в усіх штабних структурах і в усіх політичних дискусіях у рамках НАТО", – сказав він.

Європейські союзники беруть на себе дедалі більшу відповідальність у рамках НАТО, зазначив Вадефуль, додавши, що це позитивний момент, оскільки дозволяє їм певною мірою зменшити свою залежність від інших.

Що передувало?

Трамп одразу після прибуття на саміт НАТО в Анкарі розкритикував європейських партнерів та пригрозив подальшим виведенням американських військових підрозділів із Європи. А на сам захід він, мовляв, приїхав лише заради президента Туреччини Реджепа Ердогана.