Россия может усилить военное давление на НАТО в Арктике, — СМИ
Россия может активизировать свои действия в Арктике и бросить вызов странам НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Норвегии Торе Сандвика, которое цитирует The Times.
По словам министра, Россия сосредоточила значительную часть своего ядерного потенциала в Северном Ледовитом океане.
Страна-агрессор расширяет свой Северный флот. Также растет активность российских подводных лодок вблизи территориальных вод НАТО.
Основной точкой напряжения называют стратегический пролив между материковой частью Норвегии и архипелагом Шпицберген.
Контроль над этим участком может позволить России создать так называемую бастионную оборону. Это позволит защитить свои силы и упростить выход кораблей в Атлантический океан.
"Если российские войска смогут контролировать Северный пролив, радиус действия их гиперзвукового оружия охватит Лондон, Норвегию и Данию", — заявил глава Минобороны Норвегии.
Гиперзвуковая угроза и риски для НАТО
Издание отмечает, что особую опасность представляют гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые могут нести ядерные боеголовки.
Кроме того, Россия продолжает разрабатывать подводный беспилотник "Посейдон" с ядерной силовой установкой.
В случае усиления контроля в регионе НАТО может утратить возможность отслеживать перемещения российских подводных лодок.
Логика обороны Альянса заключается в сдерживании флота РФ через контроль узких морских проходов.
Сейчас под контролем остаются два ключевых маршрута: пролив Босфор и датские проливы. В то же время северное направление остается потенциально опасным.
В странах Европы все чаще говорят о риске расширения агрессии со стороны России.
Также рассматриваются сценарии возможного военного противостояния на территории Балтии. Альянс планирует укреплять восточный фланг и создавать новые механизмы быстрого реагирования.
