Новости Присутствие РФ в Арктике
Россия может усилить военное давление на НАТО в Арктике, — СМИ

Россия может активизировать свои действия в Арктике и бросить вызов странам НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Норвегии Торе Сандвика, которое цитирует The Times.

По словам министра, Россия сосредоточила значительную часть своего ядерного потенциала в Северном Ледовитом океане.

Страна-агрессор расширяет свой Северный флот. Также растет активность российских подводных лодок вблизи территориальных вод НАТО.

Основной точкой напряжения называют стратегический пролив между материковой частью Норвегии и архипелагом Шпицберген.

Контроль над этим участком может позволить России создать так называемую бастионную оборону. Это позволит защитить свои силы и упростить выход кораблей в Атлантический океан.

"Если российские войска смогут контролировать Северный пролив, радиус действия их гиперзвукового оружия охватит Лондон, Норвегию и Данию", — заявил глава Минобороны Норвегии.

Гиперзвуковая угроза и риски для НАТО

Издание отмечает, что особую опасность представляют гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые могут нести ядерные боеголовки.

Кроме того, Россия продолжает разрабатывать подводный беспилотник "Посейдон" с ядерной силовой установкой.

В случае усиления контроля в регионе НАТО может утратить возможность отслеживать перемещения российских подводных лодок.

Логика обороны Альянса заключается в сдерживании флота РФ через контроль узких морских проходов.

Сейчас под контролем остаются два ключевых маршрута: пролив Босфор и датские проливы. В то же время северное направление остается потенциально опасным.

В странах Европы все чаще говорят о риске расширения агрессии со стороны России.

Также рассматриваются сценарии возможного военного противостояния на территории Балтии. Альянс планирует укреплять восточный фланг и создавать новые механизмы быстрого реагирования.

Звісно може, але тоді расії, треба відводити війська від Малоії Токмачки...
01.06.2026 19:24 Ответить
Може - а може і білих медведів поганяти
01.06.2026 19:27 Ответить
А в арктиці є НАТО?
01.06.2026 19:28 Ответить
 
 