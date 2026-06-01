Росія може посилити військовий тиск на НАТО в Арктиці, - ЗМІ

Росія може активізувати свої дії в Арктиці та кинути виклик країнам НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Норвегії Торе Сандвіка, яку цитє The Times.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами міністра, Росія зосередила значну частину свого ядерного потенціалу в Північному Льодовитому океані.

Країна-агресорка розширює свій Північний флот. Також зростає активність російських підводних човнів поблизу територіальних вод НАТО.

Основною точкою напруги називають стратегічну протоку між материковою частиною Норвегії та архіпелагом Шпіцберген.

Контроль над цією ділянкою може дозволити Росії створити так звану бастіонну оборону. Це дасть змогу захистити свої сили та спростити вихід кораблів у Атлантичний океан.

"Якщо російські війська зможуть контролювати північну протоку, радіус дії їхньої гіперзвукової зброї охопить Лондон, Норвегію та Данію", - заявив очільник Міноборони Норвегії.

Також читайте: НАТО змінює стратегію в Арктиці на тлі війни в Україні, - начальник сухопутних військ Норвегії Лервік

Гіперзвукова загроза і ризики для НАТО

Видання зазначає, що окрему небезпеку становлять гіперзвукові ракети "Циркон", які можуть нести ядерні боєголовки.

Крім цього, Росія продовжує розробляти підводний безпілотник "Посейдон" із ядерною силовою установкою.

У разі посилення контролю в регіоні НАТО може втратити можливість відстежувати переміщення російських субмарин.

Логіка оборони Альянсу полягає у стримуванні флоту РФ через контроль вузьких морських проходів.

Зараз під контролем залишаються два ключові маршрути: протока Босфор і данські протоки. Водночас північний напрямок залишається потенційно небезпечним.

У країнах Європи дедалі частіше говорять про ризик розширення агресії з боку Росії.

Також розглядаються сценарії можливого військового протистояння на території Балтії. Альянс планує зміцнювати східний фланг і створювати нові механізми швидкого реагування.

Також читайте: НАТО має вчитися у України новим методам ведення війни, - Волкер