НАТО має вчитися у України новим методам ведення війни, - Волкер

Колишній спецпредставник США Курт Волкер заявив, що українська армія змінила підходи до сучасної війни завдяки дронам, технологіям та дешевим інноваційним рішенням, які ефективніші за традиційні системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого виступу на Black Sea Security Forum.

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Волкер наголосив, що українські Сили оборони суттєво вплинули на розвиток сучасного військового мистецтва, зокрема завдяки масовому використанню безпілотників і технологічних рішень із низькою вартістю, але високою ефективністю. Він додав, що Україна продемонструвала новий підхід до ведення бойових дій, де вирішальну роль відіграють:

безпілотні літальні апарати;

швидкі технологічні адаптації;

недорогі, але ефективні інноваційні рішення.

Він наголосив, що такі підходи часто виявляються результативнішими за традиційні військові системи.

Швидка адаптація до умов війни

Українська армія, за його оцінкою, змогла швидко перебудуватися під умови сучасного конфлікту, де ключовими стають не лише важке озброєння, а й технологічна гнучкість та оперативність.

Експерт зазначив, що досвід України вже впливає на підходи армій інших країн, які уважно вивчають застосування дронів та нових систем спостереження і ураження.

На його думку, війна в Україні стала каталізатором змін у світових військових стратегіях і прискорила перехід до більш технологічних форм ведення бойових дій.

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