НАТО должно учиться у Украины новым методам ведения войны, - Волкер

Бывший специальный представитель США Курт Волкер заявил, что украинская армия изменила подходы к ведению современной войны благодаря дронам, технологиям и недорогим инновационным решениям, которые более эффективны, чем традиционные системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего выступления на Black Sea Security Forum.

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Волкер подчеркнул, что украинские Силы обороны существенно повлияли на развитие современного военного искусства, в частности благодаря массовому использованию беспилотников и технологических решений с низкой стоимостью, но высокой эффективностью. Он добавил, что Украина продемонстрировала новый подход к ведению боевых действий, где решающую роль играют:

беспилотные летательные аппараты;

быстрые технологические адаптации;

недорогие, но эффективные инновационные решения.

Он подчеркнул, что такие подходы часто оказываются более результативными, чем традиционные военные системы.

Быстрая адаптация к условиям войны

Украинская армия, по его оценке, смогла быстро перестроиться под условия современного конфликта, где ключевыми становятся не только тяжелое вооружение, но и технологическая гибкость и оперативность.

Эксперт отметил, что опыт Украины уже влияет на подходы армий других стран, которые внимательно изучают применение дронов и новых систем наблюдения и поражения.

По его мнению, война в Украине стала катализатором изменений в мировых военных стратегиях и ускорила переход к более технологичным формам ведения боевых действий.

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