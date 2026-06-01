НАТО должно учиться у Украины новым методам ведения войны, - Волкер
Бывший специальный представитель США Курт Волкер заявил, что украинская армия изменила подходы к ведению современной войны благодаря дронам, технологиям и недорогим инновационным решениям, которые более эффективны, чем традиционные системы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего выступления на Black Sea Security Forum.
Волкер подчеркнул, что украинские Силы обороны существенно повлияли на развитие современного военного искусства, в частности благодаря массовому использованию беспилотников и технологических решений с низкой стоимостью, но высокой эффективностью. Он добавил, что Украина продемонстрировала новый подход к ведению боевых действий, где решающую роль играют:
- беспилотные летательные аппараты;
- быстрые технологические адаптации;
- недорогие, но эффективные инновационные решения.
Он подчеркнул, что такие подходы часто оказываются более результативными, чем традиционные военные системы.
Быстрая адаптация к условиям войны
Украинская армия, по его оценке, смогла быстро перестроиться под условия современного конфликта, где ключевыми становятся не только тяжелое вооружение, но и технологическая гибкость и оперативность.
Эксперт отметил, что опыт Украины уже влияет на подходы армий других стран, которые внимательно изучают применение дронов и новых систем наблюдения и поражения.
По его мнению, война в Украине стала катализатором изменений в мировых военных стратегиях и ускорила переход к более технологичным формам ведения боевых действий.
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