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Новости Обмен опытом в сфере обороны
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НАТО должно учиться у Украины новым методам ведения войны, - Волкер

НАТО нужно перенимать украинский опыт войны

Бывший специальный представитель США Курт Волкер заявил, что украинская армия изменила подходы к ведению современной войны благодаря дронам, технологиям и недорогим инновационным решениям, которые более эффективны, чем традиционные системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего выступления на Black Sea Security Forum.

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Волкер подчеркнул, что украинские Силы обороны существенно повлияли на развитие современного военного искусства, в частности благодаря массовому использованию беспилотников и технологических решений с низкой стоимостью, но высокой эффективностью. Он добавил, что Украина продемонстрировала новый подход к ведению боевых действий, где решающую роль играют:

  • беспилотные летательные аппараты;
  • быстрые технологические адаптации;
  • недорогие, но эффективные инновационные решения.

Он подчеркнул, что такие подходы часто оказываются более результативными, чем традиционные военные системы.

Быстрая адаптация к условиям войны

Украинская армия, по его оценке, смогла быстро перестроиться под условия современного конфликта, где ключевыми становятся не только тяжелое вооружение, но и технологическая гибкость и оперативность.

Эксперт отметил, что опыт Украины уже влияет на подходы армий других стран, которые внимательно изучают применение дронов и новых систем наблюдения и поражения.

По его мнению, война в Украине стала катализатором изменений в мировых военных стратегиях и ускорила переход к более технологичным формам ведения боевых действий.

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Автор: 

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Краще б вчилися у когось іншого, а українці раділи життю і обговорювали глупості в Інтернеті.
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01.06.2026 09:42 Ответить
А ще в нас є безкарна корупція, аж колоситься - можемо навчити
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01.06.2026 09:47 Ответить
..а хіба Україна дала дозвіл НАТО прийняти у свої ряди???
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01.06.2026 11:14 Ответить
НАТО сидить кліпа оченятами і все, НАТО надійно захищено за м'ясним щитом українців.
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01.06.2026 11:18 Ответить
 
 