НАТО усилит защиту Балтийского моря от гибридных угроз со стороны РФ, - глава МИД Германии Вадефуль

Германия вместе с союзниками по НАТО продолжит укреплять безопасность Балтийского моря, защиту критически важной инфраструктуры и морских путей снабжения от российских гибридных угроз, в частности связанных с деятельностью так называемого "теневого флота" РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД ФРГ, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Финляндию.

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По словам Вадефуля, Альянс не позволит России использовать критическую инфраструктуру в качестве цели для атак и создавать угрозы для морских маршрутов.

"Мы не позволим Москве превращать критически важную инфраструктуру в мишень и подвергать опасности пути снабжения, в частности из-за заброшенного теневого флота. Именно поэтому мы, как партнеры по НАТО, будем и в дальнейшем усиливать миссию Baltic Sentry", — подчеркнул он.

Россия использует широкий спектр гибридных атак

В центре переговоров главы МИД Германии в Хельсинки — поддержка Украины, безопасность Балтийского моря, противодействие российским гибридным угрозам, а также сотрудничество Германии и Финляндии в рамках ЕС и НАТО.

Вадефуль подчеркнул, что безопасность Европы зависит не только от ситуации в Украине.

"Безопасность Европы сегодня защищается не только в Украине. Она решается на финско-российской границе, в Балтийском море и на европейских выборах — везде, где Россия пытается оказывать пагубное влияние и раскалывать наши общества", — заявил он.

В МИД ФРГ отметили, что Москва применяет диверсии, кибератаки, кампании по дезинформации, глушение GPS и атаки на критическую инфраструктуру. В Берлине подчеркивают, что длительные сбои в работе спутниковой навигации в Балтийском регионе и инциденты вблизи финской границы непосредственно затрагивают территории стран НАТО и ЕС.

Вадефуль посетит границу с РФ и ознакомится с системой защиты Балтийского моря

В ходе визита глава МИД Германии посетит пограничный пункт Ваалимаа на финско-российской границе, который закрыт для пассажирского движения с 2023 года. Также он ознакомится с финской системой гражданской защиты и подготовки резервистов.

Особое внимание будет уделено морской безопасности: на борту патрульного корабля Turva Вадефуль ознакомится с задачами пограничной службы и мерами по защите критически важной инфраструктуры в Балтийском море.

Кроме того, он проведет переговоры с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен о дальнейшей поддержке Украины и укреплении европейской безопасности.

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