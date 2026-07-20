Страны Балтии и Польша, вероятно, станут следующей целью РФ, - министр обороны Литвы Каунас

Россия не достигает поставленных целей в войне против Украины, поэтому Кремль может переключить внимание на Балтийский регион и Польшу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас в эфире LRT.

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Он подчеркнул, что россияне не могут победить на поле боя. А в самой РФ уже раздаются взрывы, наблюдается дефицит топлива.

Российское общество, подчеркнул Каунас, уже ставит под сомнение режим Кремля, спрашивая, почему это происходит и где обещанная победа.

"Кремлю, Путину, нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и в данном случае ближайшей целью являются Балтийский регион и Польша", - сказал он.

Президент Литвы предупредил о возможных российских провокациях против стран НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может готовить провокации против Польши и стран Балтии, чтобы проверить единство и готовность НАТО к коллективному ответу.

По словам Науседы, такая оценка основана на информации, полученной литовской разведкой. Она подтверждает сообщения, которые несколько недель назад появились в зарубежных СМИ относительно возможных планов Москвы.

Президент Литвы отметил, что потенциальными целями могут стать объекты критической инфраструктуры в Польше и странах Балтии.

По его словам, Россия может использовать как традиционные военные средства, так и гибридные методы, в частности диверсии, кибератаки и другие формы дестабилизации.

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