Корецький представив новопризначеного міністра Вигівського особовому складу МВС

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький представив колективу Міністерства внутрішніх справ новопризначеного міністра Івана Вигівського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні МВС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Новий керівник та завдання міністерства

У заході взяли участь керівники Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Головного сервісного центру МВС, Державної міграційної служби України, а також заступники міністра, керівники підрозділів та народні депутати.

Корецький наголосив на важливості безперервної роботи відомства.

"Верховна Рада України призначила Івана Вигівського міністром внутрішніх справ України. Це людина, яка має значний управлінський досвід, добре знає систему зсередини та розуміє всі виклики, що сьогодні стоять перед відомством", - наголосив Корецький.

Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Міністерство внутрішніх справ виконує важливу роль у забезпеченні правопорядку, безпеки громадян та бере участь у виконанні завдань на фронті.

Читайте: Уряд спільно з військовим командуванням готують рішення, які допоможуть захистити цивільні судна від російських атак, - Корецький

Подяка та подальша робота МВС

Під час представлення Іван Вигівський подякував Президенту України, Верховній Раді та народним депутатам за підтримку його кандидатури.

Окремо він висловив вдячність Ігорю Клименку, який очолював Міністерство внутрішніх справ з 2023 року.

Вигівський зазначив, що добре знає колектив і розуміє відповідальність кожного підрозділу. За його словами, попереду багато викликів, але міністерство продовжить виконувати всі завдання.

Новий очільник МВС запевнив, що відомство і надалі забезпечуватиме безпеку громадян, підтримуватиме правопорядок та працюватиме в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, після чого у відставку пішов увесь уряд.

16 липня парламент підтримав подання нового Прем’єр-міністра Сергія Корецького щодо складу Кабінету міністрів, у якому Івана Вигівського було призначено міністром внутрішніх справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вигівський після призначення главою МВС: Продовжимо системну роботу над зміцненням безпеки держави